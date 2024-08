Lesné požiare v Grécku si vyžiadali prvú obeť

Atény 13. augusta (TASR) - Vo vyhorenej aténskej továrni našli v utorok skoro ráno telo ženy. Ide pravdepodobne o prvé úmrtie v dôsledku ničivého lesného požiaru, ktorý vypukol v nedeľu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na grécku tlačovú agentúru ANA.



Telo ženy vo veku okolo 60 rokov objavili v továrni v 70-tisícovom meste Chalandri. Mestskú časť Patima, kde sa továreň nachádzala, ešte v pondelok čiastočne evakuovali.



Od nedele bojujú s požiarmi v Grécku stovky hasičov. Požiar vypukol v nedeľu popoludní na mieste vzdialenom asi 35 kilometrov od Atén a rýchlo sa rozšíril do neďalekej obce Varnavas. Vplyvom silného vetra sa podľa štátnej televízie ERT rozšíril na 30 kilometrov dlhú líniu plameňov, ktoré boli miestami vysoké viac ako 25 metrov.



Vo viacerých častiach gréckej metropoly hlásili výpadky elektriny. Grécky minister pre klimatickú krízu a civilnú ochranu Vassilis Kikilias upozornil, že niektoré časti požiaru sú v obzvlášť ťažko prístupných horských oblastiach. Úrady v pondelok pre šíriaci sa lesný požiar nariadili evakuáciu nemocníc a domovov v regióne Atika. Evakuovali aj ľudí v historickom meste Maratón.



Grécka výskumná inštitúcia Národné observatórium v Aténach oznámilo, že požiar zasiahol plochu najmenej 10.000 hektárov.



Jeden hasič utrpel vážne popáleniny, ďalšieho hospitalizovali pre problémy s dýchaním, uviedol v pondelok hovorca hasičov. Podľa ministerstva zdravotníctva od nedele ošetrili so zraneniami súvisiacimi s požiarom 66 osôb.



V utorok prídu do Grécka na pomoc posily z viacerých štátov Európskej únie, ako aj zo Srbska a Turecka.



V roku 2018 pri požiaroch v Mati, pobrežnej oblasti neďaleko Maratónu, zahynulo 104 ľudí.