Lesné požiare v Grécku sú už zväčša pod kontrolou

Atény 29. júla (TASR) - Lesné požiare, ktoré už vyše týždňa sužujú Grécko, majú hasiči v sobotu už z veľkej časti pod kontrolou. Hasiči však stále zostávajú v pozore, pretože silný vietor ohrozuje situáciu, TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



"Rozptýlené ohniská sa hasia," uviedla pre AFP grécka hasičská služba. Dodala, že v súčasnosti neeviduje žiaden "aktívny front" pri najväčších požiaroch na ostrovoch Rodos a Korfu a v strednej časti Grécka, v dôsledku ktorých museli svoje domovy opustiť tisíce ľudí.



Napriek tomu je však do hasenia požiarov zapojených vyše 460 hasičov. Ich počet totiž hasičská služba nechce znižovať, kým nepreverí situáciu.



Poháňané mimoriadne teplým počasím, suchom a silným vetrom spôsobili takmer dva týždne trvajúce požiare v čase vrcholiacej letnej turistickej sezóny v Grécku chaos. Z ostrova Rodos museli úrady evakuovať v dôsledku požiarov približne 20.000 miestnych obyvateľov i dovolenkárov. Stovky ďalších evakuovali i z ostrova Korfu.



Tieto lesné požiare si vyžiadali najmenej päť obetí a podľa odhadov Národného observatória v Aténach (NOA) zničili už takmer 50.000 hektárov lesa a vegetácie. Začiatkom tohto týždňa zahynuli i dvaja piloti, ktorých lietadlo havarovalo pri hasení požiarov na ostrove Eubója.



Situácia s lesnými požiarmi okrem toho vytvorila tlak aj na vládu gréckeho premiéra Kyriakosa Mitsotakisa, ktorý bol do funkcie znovuzvolený len pred mesiacom. Minister pre civilnú ochranu v piatok rezignoval po tom, čo vyšlo najavo, že si v čase vyčíňania požiarov vzal dovolenku.



Vlna horúčav trvala vyše desať dní a podľa niektorých odborníkov bola najdlhšou, akú v Grécku v mesiaci júl doposiaľ zaznamenali. Teploty, ktoré počas týždňa dosiahli i 46 stupňov Celzia, však už začali klesať. Grécky meteorologický ústav (EMY) predpovedal, že teploty by v sobotu nemali prevýšiť 37 stupňov Celzia, no očakáva sa silný vietor, ktorý môže dosahovať rýchlosť až 60 kilometrov za hodinu.



Lesné požiare tento týždeň vyčíňali aj v Chorvátsku, Taliansku, Portugalsku či v Alžírsku, kde si vyžiadali až 34 obetí.