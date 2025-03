Lesné požiare v Južnej Kórei zabili už najmenej 26 ľudí

Soul 27. marca (TASR) - Najväčšie lesné požiare v histórii Južnej Kórei si vyžiadali už najmenej 26 obetí a spustošili viac ako 35.000 hektárov pôdy, oznámili vo štvrtok úrady. TASR o tom píše na základe správ agentúr AFP a AP.



Cez víkend vypuklo viac ako tucet požiarov, ktoré spálili rozsiahle územia na juhovýchode krajiny a prinútili približne 37.000 ľudí urýchlene opustiť svoje domovy. Oheň odstavil cesty, zničil komunikačné vedenia a viac ako 300 budov.



Úrady spresnili, že okrem 26 mŕtvych evidujú aj osem ťažko zranených ľudí a asi 22 osôb utrpelo ľahké zranenia. Väčšina z obetí boli miestni obyvatelia, zahynuli však aj najmenej traja hasiči a pilot hasičského vrtuľníka, ktorý havaroval v horskej oblasti. Úrady nezverejnili podrobnosti o mŕtvych civilistoch, len to, že sú to väčšinou ľudia vo veku nad 60 rokov.



„Škody na lesoch dosiahli 35.810 hektárov, čo už teraz prevyšuje plochu postihnutú požiarom na východnom pobreží v roku 2000, ktorý bol doteraz najväčším zaznamenaným požiarom, o viac ako 10.000 hektárov,“ uviedol šéf centra pre riadenie katastrof.



Úrady na boj s lesnými požiarmi vo štvrtok mobilizovali viac ako 9000 ľudí a približne 120 vrtuľníkov.



Požiar vypukol v piatok poobede v okrese Sančchong, približne 250 kilometrov od Soulu, odkiaľ sa rozšíril aj do ďalších oblastí.