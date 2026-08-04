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Lesné požiare v USA: Polícia zadržala jednu osobu
V štáte Washington na tichomorskom pobreží USA horia najničivejšie požiare v jeho histórii, ktoré už zničili najmenej 700 budov a úrady museli evakuovať zhruba 67.000 ľudí.
Autor TASR
Washington 4. augusta (TASR) - Americká polícia v pondelok zadržala 37-ročného muža podozrivého zo založenia jedného z lesných požiarov v štáte Washington, ktoré vyhnali z domovov približne 67.000 ľudí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Kancelária šerifa okresu Spokane uviedla, že zadržali Aarona F. Farinacciho v súvislosti s požiarom „Old Trails“. Podozrivý je vo väzbe a súd stanovil kauciu jeden milión dolárov pre stíhanie na slobode.
V štáte Washington na tichomorskom pobreží USA horia najničivejšie požiare v jeho histórii, ktoré už zničili najmenej 700 budov a úrady museli evakuovať zhruba 67.000 ľudí. Niektorí obyvatelia sa v pondelok vrátili do svojich domovov.
Požiare do pondelka spálili približne 32 štvorcových kilometrov plochy. Mierny vietor a ochladenie pomáhajú hasičom pri zvládaní požiarov, no v strede týždňa sa očakávajú vyššie teploty a nie sú hlásené zrážky.
Členovia Kongresu za štát Washington v pondelok požiadali amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby schválil zrýchlené vyhlásenie núdzového stavu. „Stovky ľudí úplne stratili svoje domovy a farmy a mnohí sa nemôžu vrátiť do svojich domov ... , keďže tímy pokračujú v hasení tlejúcich ohnísk,“ uviedli.
V súvislosti s požiarmi dosiaľ nehlásili žiadne úmrtia alebo väčšie zranenia. Hovorca kancelárie šerifa uviedol, že dostali takmer 300 hlásení o nezvestných ľuďoch, no do pondelka preverili takmer všetky a v súčasnosti im ostalo 14 takýchto hlásení. Ide podľa úradov pravdepodobne o osoby, ktoré po evakuácii ešte neboli v kontakte s blízkymi, nie o skutočne nezvestných či ľudí v ohrození života.
S požiarmi bojujú aj v amerických štátoch Idaho, Oregon a Utah. V západnom Idahu a východnom Oregone sa v pondelok naďalej rozširoval požiar spôsobený úderom blesku. Zničil približne 1370 štvorcových kilometrov trávnatých plôch a podľa predstaviteľov ohrozuje viac než 600 domovov a ďalších 800 budov.
Počas víkendu sa výrazne rozšíril aj požiar v strednej časti Utahu, kde podľa bezpečnostných zložiek zahynulo viac než 100 kusov dobytka.
Kancelária šerifa okresu Spokane uviedla, že zadržali Aarona F. Farinacciho v súvislosti s požiarom „Old Trails“. Podozrivý je vo väzbe a súd stanovil kauciu jeden milión dolárov pre stíhanie na slobode.
V štáte Washington na tichomorskom pobreží USA horia najničivejšie požiare v jeho histórii, ktoré už zničili najmenej 700 budov a úrady museli evakuovať zhruba 67.000 ľudí. Niektorí obyvatelia sa v pondelok vrátili do svojich domovov.
Požiare do pondelka spálili približne 32 štvorcových kilometrov plochy. Mierny vietor a ochladenie pomáhajú hasičom pri zvládaní požiarov, no v strede týždňa sa očakávajú vyššie teploty a nie sú hlásené zrážky.
Členovia Kongresu za štát Washington v pondelok požiadali amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby schválil zrýchlené vyhlásenie núdzového stavu. „Stovky ľudí úplne stratili svoje domovy a farmy a mnohí sa nemôžu vrátiť do svojich domov ... , keďže tímy pokračujú v hasení tlejúcich ohnísk,“ uviedli.
V súvislosti s požiarmi dosiaľ nehlásili žiadne úmrtia alebo väčšie zranenia. Hovorca kancelárie šerifa uviedol, že dostali takmer 300 hlásení o nezvestných ľuďoch, no do pondelka preverili takmer všetky a v súčasnosti im ostalo 14 takýchto hlásení. Ide podľa úradov pravdepodobne o osoby, ktoré po evakuácii ešte neboli v kontakte s blízkymi, nie o skutočne nezvestných či ľudí v ohrození života.
S požiarmi bojujú aj v amerických štátoch Idaho, Oregon a Utah. V západnom Idahu a východnom Oregone sa v pondelok naďalej rozširoval požiar spôsobený úderom blesku. Zničil približne 1370 štvorcových kilometrov trávnatých plôch a podľa predstaviteľov ohrozuje viac než 600 domovov a ďalších 800 budov.
Počas víkendu sa výrazne rozšíril aj požiar v strednej časti Utahu, kde podľa bezpečnostných zložiek zahynulo viac než 100 kusov dobytka.