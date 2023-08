Lesné požiare zasiahli od roku 2017 takmer štvrtinu regiónu Atika

Atény 8. augusta (TASR) — Takmer štvrtinu najľudnatejšieho gréckeho regiónu Atika, v ktorom sa nachádza aj hlavné mesto Atény, zasiahli za ostatných šesť rokov lesné požiare. Uviedlo to v utorok Národné observatórium v Aténach. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Od roku 2017 do júla 2023 zasiahlo jedenásť veľkých a niekoľko malých lesných požiarov približne 55.000 hektárov územia Atiky. To predstavuje približne 23 percent rozlohy tohto regiónu na juhovýchode Grécka, ak sa do nej nepočítajú husto zastavané Atény, povedal Konstantinos Laguvardos z aténskeho observatória.



Odborníci z observatória preto vyzvali na "úplné prehodnotenie" stratégie boja s lesnými požiarmi. Podľa DPA výslovne neuviedli zmenu klímy ako príčinu požiarov, poukázali však na súvislosť medzi extrémnym počasím a požiarmi.



"Vždy sme mali lesné požiare. V každom prípade je isté, že najväčšie požiare sa v posledných rokoch vyskytli v čase dlhotrvajúcich horúčav," uviedol Laguvardos. Podľa neho je pri predchádzaní lesným požiarom nevyhnutné kombinovať rôzne vedné disciplíny.



Aj tento rok došlo v regióne Atika k niekoľkým požiarom. Podľa utorňajšieho vyjadrenia civilnej ochrany zostáva riziko vzniku požiarov naďalej mimoriadne vysoké.



Najväčšia plocha — približne 26 000 hektárov — zhorela pri rozsiahlych lesných požiaroch v roku 2021, ktoré zasiahli aj predmestia Atén.