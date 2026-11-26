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Lesné požiare zasiahli viac ako desatinu Flindersovho ostrova
Ostrov leží asi 50 kilometrov severovýchodne od Tasmánie a takmer 150 kilometrov od austrálskej pevniny.
Autor TASR
Sydney 26. novembra (TASR) - Lesné požiare zasiahli viac ako desatinu územia austrálskeho Flindersovho ostrova. Oheň poškodil alebo zničil šesť objektov, úrady uzavreli cesty a požiare ohrozili aj životy voľne žijúcich zvierat, uviedli vo štvrtok záchranné zložky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Ostrov leží asi 50 kilometrov severovýchodne od Tasmánie a takmer 150 kilometrov od austrálskej pevniny. Na severe ostrova zasahujú hasiči, ktorí sa snažia požiar dostať pod kontrolu. Obyvatelia zostávajú vo svojich domoch, keďže plamene dosahujú výšku až desať metrov, uviedol zástupca regionálneho veliteľa tasmánskych hasičov Steve Richardson. Do hasenia požiaru sa zapojilo aj šesť vrtuľníkov.
Počasie v posledných dňoch znemožňovalo hasičom bezpečne sa priblížiť k požiaru. Vo štvrtok sa však podmienky zlepšili a hasiči budú môcť začať budovať protipožiarne pásy, ktoré majú pomôcť dostať požiar pod kontrolu. Podľa Richardsona nejde o najväčší požiar, aký ostrov zažil, patrí však k tým závažnejším.
Austráliu sužujú lesné požiare pravidelne. Požiare označované ako Čierne leto na prelome rokov 2019 a 2020 zničili milióny hektárov porastov a tisíce domov. Vedci tvrdia, že klimatická zmena spôsobená ľudskou činnosťou zdvojnásobila pravdepodobnosť extrémnych podmienok, ktoré prispievajú k vzniku takýchto požiarov, v porovnaní s predindustriálnou klímou. Úrady varujú, že nadchádzajúcu sezónu požiarov môže zintenzívniť aj tohtoročný klimatický fenomén El Niño, ktorý by podľa predpovedí mohol byť najsilnejší v histórii meraní.
Ostrov leží asi 50 kilometrov severovýchodne od Tasmánie a takmer 150 kilometrov od austrálskej pevniny. Na severe ostrova zasahujú hasiči, ktorí sa snažia požiar dostať pod kontrolu. Obyvatelia zostávajú vo svojich domoch, keďže plamene dosahujú výšku až desať metrov, uviedol zástupca regionálneho veliteľa tasmánskych hasičov Steve Richardson. Do hasenia požiaru sa zapojilo aj šesť vrtuľníkov.
Počasie v posledných dňoch znemožňovalo hasičom bezpečne sa priblížiť k požiaru. Vo štvrtok sa však podmienky zlepšili a hasiči budú môcť začať budovať protipožiarne pásy, ktoré majú pomôcť dostať požiar pod kontrolu. Podľa Richardsona nejde o najväčší požiar, aký ostrov zažil, patrí však k tým závažnejším.
Austráliu sužujú lesné požiare pravidelne. Požiare označované ako Čierne leto na prelome rokov 2019 a 2020 zničili milióny hektárov porastov a tisíce domov. Vedci tvrdia, že klimatická zmena spôsobená ľudskou činnosťou zdvojnásobila pravdepodobnosť extrémnych podmienok, ktoré prispievajú k vzniku takýchto požiarov, v porovnaní s predindustriálnou klímou. Úrady varujú, že nadchádzajúcu sezónu požiarov môže zintenzívniť aj tohtoročný klimatický fenomén El Niño, ktorý by podľa predpovedí mohol byť najsilnejší v histórii meraní.