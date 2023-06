Lesný požiar na cvičisku pri Berlíne sa rozlohou zdvojnásobil

Berlín 8. júna (TASR) — Lesný požiar, ktorý vypukol pred vyše týždňom v bývalom vojenskom výcvikovom priestore ležiacom asi 50 kilometrov južne od Berlína, sa stále neporadilo uhasiť a plamene sa dokonca rozšírili na dvojnásobok doterajšej plochy. Uviedla to vo štvrtok ráno Christiane Lindnerová-Klopschová, šéfka miestneho úradu pre verejný poriadok, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Momentálne horí 656 hektárov porastov. Predtým úrady informovali, že zasiahnutá je oblasť s rozlohou 326 hektárov.



Požiar pri meste Jüterbog v spolkovej krajine Brandenbursko vypukol už 31. mája a následne ho rozdúchaval silný vietor. Úrady teraz čakajú na to, ako ho ovplyvní štvrtkové teplé počasie. V stredu popoludní sa obnovilo hasenie zo vzduchu, a to policajným vrtuľníkom aj hasičským lietadlom.



Hasiči bojovali s plameňmi v stredu až do 23.30 h, pričom aj cez noc zostali na mieste dve hasičské autá. Nemôžu sa však dostať priamo k ohnisku požiaru, keďže na mieste bývalého vojenského cvičiska sa nachádza množstvo nevybuchnutej munície.