Lesný požiar na juhu Španielska sa podarilo dostať pod kontrolu
Španielsko momentálne sužuje vlna horúčav, pričom teploty v mnohých regiónoch dosahujú takmer 40 stupňov Celzia.
Autor TASR
Madrid 8. augusta (TASR) - Hasičom sa podarilo dostať pod kontrolu lesný požiar neďaleko mesta Tarifa na juhu Španielska. Z populárnej turistickej destinácie evakuovali celkovo vyše 1500 ľudí, uviedli tamojší predstavitelia v piatok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Požiar vypukol ešte v utorok v zalesnenej oblasti neďaleko pláže v pobrežnom meste La Peňa s približne 19.000 obyvateľmi. Mesto je známe silným vetrom, ktorý láka windsurfistov. Úrady uviedli, že požiar sa rozšíril z karavanu v kempe a rýchlo postupoval pre nárazový vietor.
Z kempov, hotelov a domov evakuovali približne 1550 ľudí a 5000 vozidiel. Obyvatelia a turisti sa mohli vrátiť v stredu po tom, čo úrady vyhlásili požiar za stabilizovaný. Hoci sa plamene podarilo dostať pod kontrolu, hasiči zostanú v oblasti aj v najbližších dňoch, aby lokalitu zabezpečili a zabránili opätovnému vznieteniu ohňa, uviedol andalúzsky regionálny hasičský zbor v príspevku na platforme X.
Španielsko momentálne sužuje vlna horúčav, pričom teploty v mnohých regiónoch dosahujú takmer 40 stupňov Celzia. Očakáva sa, že extrémne horúčavy budú pretrvávať minimálne do stredy. Úrady civilnej ochrany varujú pred vysokým až extrémnym rizikom lesných požiarov vo väčšine krajiny.
