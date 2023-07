Lesný požiar na Kanárskych ostrovoch sa podarilo stabilizovať

Madrid 27. júla (TASR) - Hasičom sa podarilo "stabilizovať" lesný požiar, ktorý spustošil 400 hektárov lesa na španielskom ostrove Gran Canaria. Oznámil to vo štvrtok šéf miestnych hasičov Federico Grillo, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Úrady vyhlásili situáciu s požiarom na ostrove za stabilnú okolo polnoci miestneho času. Predtým museli v dôsledku požiaru evakuovať z domov stovky ľudí a niekoľko desiatok detí z tábora v horách.



Do hasenia požiaru bolo zapojených 250 hasičov a deväť lietadiel a v jeho dôsledku museli uzatvoriť tri cesty.



"Nanešťastie na (hore) Pico de las Nieves zhorel dom," uviedol Grillo na sociálnej sieti. Nenahlásil však nijakých zranených.



Od stredu úrady postupne dovoľujú miestnym obyvateľom, aby sa v sprievode bezpečnostných zložiek vrátili do svojich domovov a skontrolovali možné škody či sa postarali o svoje zvieratá.



Začiatkom júla museli úrady evakuovať približne 4000 ľudí aj na neďalekom ostrove La Palma. Hasičom sa tam totiž vymkol spod kontroly požiar.



Lesné požiare pritom v súčasnosti sužujú viacero európskych krajín vrátane Grécka či Talianska.