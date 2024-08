Lesný požiar na Madeire sa podarilo čiastočne dostať pod kontrolu

Lisabon 19. augusta (TASR) - Rozsiahly lesný požiar na portugalskom ostrove Madeira sa podaril hasičom po piatich dňoch dostať čiastočne pod kontrolu, uviedli v pondelok tamojšie úrady. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.



Požiar na obľúbenom dovolenkovom ostrove doteraz zničil najmenej 5000 hektárov stromov a vegetácie, pričom jedna z jeho troch častí stále horí, spresnili úrady. Plamene by však už nemali byť nebezpečné pre okolité domy.



Požiar vypukol minulú stredu v odľahlej vidieckej oblasti Ribeira Brava na západe ostrova. Odvtedy sa rozšíril aj s podporou silného vetra a vysokých teplôt do susedných oblastí Camara de Lobos a Ponta de Sol.



V nedeľu zo svojich domov evakuovali približne 160 ľudí a plamene sa v ťažko dostupnom teréne snažilo hasiť 200 hasičov. Všetci evakuovaní sa však už medzitým vrátili do svojich domovov. Úrady dodali, že nemajú žiadne informácie o obetiach či zničení domov a dôležitej infraštruktúry.



Portugalsko ešte v sobotu vyslalo z pevniny 76 hasičov, aby posilnili záchranné tímy na ostrove, ktorý leží asi 500 kilometrov západne od Maroka. Madeira je obľúbenou turistickou destináciou s približne 250.000 obyvateľmi.