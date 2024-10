Lesný požiar na Peloponéze si vyžiadal už dva životy, vyčíňa od nedele

Atény 2. októbra (TASR) — Stovky hasičov už tretí deň bojovali s lesným požiarom, ktorý vyčíňa na gréckom polostrove Peloponéz a vyžiadal si už dva ľudské životy a najmenej troch zranených. Plamene dosiaľ zachvátili zhruba 5000 hektárov lesných porastov a poľnohospodárskej pôdy, uviedol v utorok minister pre civilnú ochranu Vassilis Kikilias. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Do boja s plameňmi bolo nasadených už viac ako 400 hasičov, 100 hasičských áut a 21 lietadiel. Pomôcť im ešte v priebehu utorka mali aj špeciálne lietadlá z Talianska a Chorvátska.



Požiar vypukol v nedeľu v rokline neďaleko severného pobrežia Peloponézu a vynútil si evakuáciu zhruba desiatky tamojších dedín. Dvoma obeťami sú muži, ktorí pomáhali usmerňovať hasičov. Okrem nich utrpeli zranenia aj traja hasiči.



Podľa ministra Kikiliasa hasiči neočakávali, že budú ešte v tejto fáze jesennej sezóny bojovať s lesnými požiarmi. Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis v utorok v parlamente povedal, že krajina by "pravdepodobne mala prehodnotiť" dĺžku sezóny požiarov. Tá momentálne trvá od mája do októbra.



Vedci už roky varujú, že klimatická zmena zapríčinená ľudským konaním spôsobuje dlhšie, intenzívnejšie a častejšie vlny horúčav, ako aj suchá a iné extrémne výkyvy počasia.



Samotné Grécko zaznamenalo v tomto roku najteplejšiu zimu aj najteplejšie mesiace jún a júl od začiatku meraní v roku 1960. Počas letnej sezóny zaznamenalo tiež prudký nárast v počte lesných požiarov. Hovorca vlády Pavlos Marinakis v utorok informoval, že od začiatku roka sužovalo krajinu viac ako 5000 takýchto požiarov.