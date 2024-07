Lesný požiar na severe Kalifornie sa rýchlo rozširuje

Washington 28. júla (TASR) – Lesný požiar, ktorý tento týždeň vypukol v severnej Kalifornii, sa rýchlo stal jedným z vôbec najväčších v tomto štáte na západe USA. Uviedli to v sobotu miestne úrady, informuje TASR podľa agentúr AFP a Reuters.



Požiar nazvaný Park Fire za 24 hodín takmer zdvojnásobil svoju veľkosť a do sobotňajšieho večera miestneho času spálil takmer 142.000 hektárov. Je tak siedmym najväčším, aký zaznamenali v histórii Kalifornie, uviedol štátny hasičský zbor Cal Fire.



V dôsledku šírenia plameňov podporovaných vetrom dosiaľ nariadili evakuáciu viac ako 4000 ľudí. Požiar vyčíňa v prevažne vidieckej a hornatej oblasti neďaleko mesta Chico, 145 kilometrov severne od kalifornského hlavného mesta Sacramento.



Hasičský zbor uviedol, že jeho príslušníci pracujú v extrémnych podmienkach. Vďaka úsiliu asi 2500 požiarnikov s viac ako desiatkou vrtuľníkov a viacerými lietadlami sa im zatiaľ podarilo dostať pod kontrolou desať percent požiaru. Pomôcť by mohlo v ďalších dňoch ochladenie a zvýšenie vlhkosti vzduchu, ktoré v regióne očakávajú.



Požiar vypukol v stredu a podľa poslednej aktualizácie údajov zničil 134 budov. Obrovský stĺp hustého sivého dymu sa dostal aj nad okolité štáty. Polícia vo štvrtok zadržala 42-ročného muža pre podozrenie, že požiar spôsobil, keď odtlačil horiace auto do rokliny.



Chico sa nachádza asi 24 kilometrov od mesta Paradise, ktoré v roku 2018 zdevastoval dosiaľ najsmrtiacejší lesný požiar v dejinách Kalifornie, ktorý si vyžiadal 85 životov. Vzhľadom na rýchle šírenie nového požiaru vydali pre obyvateľov Paradise upozornenie, aby sa pripravili na možnú evakuáciu.