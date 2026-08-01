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Lesný požiar neďaleko Bordeaux je pod kontrolou, oznámil Nuňez
Plamene sa rozhoreli pred viac než týždňom v borovicovom lese neďaleko mesta Bordeaux na juhozápade krajiny.
Autor TASR
Paríž 1. augusta (TASR) - Najväčší lesný požiar vo Francúzsku, aký bol v krajine zaznamenaný od roku 1949, sa podarilo dostať pod kontrolu, uviedol v sobotu francúzsky minister vnútra Laurent Nuňez. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Plamene sa rozhoreli pred viac než týždňom v borovicovom lese neďaleko mesta Bordeaux na juhozápade krajiny.
„Požiar je pod kontrolou a už nepostupuje,“ vyhlásil Nuňez, no zároveň dodal, že v niektorých oblastiach stále pretrvávajú aktívne ohniská.
V regióne Gironde blízko vinárskej metropoly Bordeaux zničil oheň pozdĺž atlantického pobrežia až 42.000 hektárov borovicového lesa – čo je plocha väčšia než americké mesto Detroit, dodáva AFP. Živel tu zároveň zrovnal so zemou približne 240 domov. Miestni obyvatelia tvrdia, že požiar minulý týždeň v stredu neúmyselne zapríčinila iskra zo stroja na čistenie krovia.
Prefektka regiónu Gironde Sophie Brocasová v piatok večer uviedla, že oblasť si po viac než týždni konečne „vydýchla“. Hasičom a dobrovoľníkom, ktorí neúnavne bojovali s plameňmi, po celý čas pomáhali hasičské lietadlá. Väčšina z 220.000 evakuovaných ľudí sa už podľa nej mohla vrátiť do svojich domovov.
Minister Nuňez však upozornil, že niektorí obyvatelia si budú musieť počkať, kým sa oheň v stále aktívnych oblastiach úplne podarí uhasiť.
Na juhovýchode Francúzska sa hasičom počas noci podarilo zastaviť postup rýchlo sa šíriaceho požiaru, ktorý vypukol v piatok v regióne Var. Silný vietor vtedy rozdúchal plamene, ktoré sa podľa tamojšieho prefekta Simona Babreho šírili „rýchlejšie než cválajúci kôň“.
V sobotu ráno však už nehlásil žiadny nový posun frontu požiaru. Išlo o najnovší zo série požiarov, ktoré v regióne Var len v priebehu júla spustošili celkovo 5600 hektárov pôdy.
Na iných miestach Francúzska, konkrétne vo Fontainebleau pri Paríži, zničil požiar v polovici júla desatinu tamojšieho lesa zapísaného na zozname UNESCO.
Lesný požiar pri Bordeaux je najväčším v celej krajine od tragických požiarov v tom istom regióne z roku 1949, kedy zhorelo približne 50.000 hektárov, pripomína AFP. Celková rozloha vyhoreného územia vo Francúzsku od začiatku tohto roka – 92 000 hektárov – je podľa satelitných údajov Európskeho informačného systému o lesných požiaroch (EFFIS) najvyššia zaznamenaná plocha za uplynulých 20 rokov.
Plamene sa rozhoreli pred viac než týždňom v borovicovom lese neďaleko mesta Bordeaux na juhozápade krajiny.
„Požiar je pod kontrolou a už nepostupuje,“ vyhlásil Nuňez, no zároveň dodal, že v niektorých oblastiach stále pretrvávajú aktívne ohniská.
V regióne Gironde blízko vinárskej metropoly Bordeaux zničil oheň pozdĺž atlantického pobrežia až 42.000 hektárov borovicového lesa – čo je plocha väčšia než americké mesto Detroit, dodáva AFP. Živel tu zároveň zrovnal so zemou približne 240 domov. Miestni obyvatelia tvrdia, že požiar minulý týždeň v stredu neúmyselne zapríčinila iskra zo stroja na čistenie krovia.
Prefektka regiónu Gironde Sophie Brocasová v piatok večer uviedla, že oblasť si po viac než týždni konečne „vydýchla“. Hasičom a dobrovoľníkom, ktorí neúnavne bojovali s plameňmi, po celý čas pomáhali hasičské lietadlá. Väčšina z 220.000 evakuovaných ľudí sa už podľa nej mohla vrátiť do svojich domovov.
Minister Nuňez však upozornil, že niektorí obyvatelia si budú musieť počkať, kým sa oheň v stále aktívnych oblastiach úplne podarí uhasiť.
Na juhovýchode Francúzska sa hasičom počas noci podarilo zastaviť postup rýchlo sa šíriaceho požiaru, ktorý vypukol v piatok v regióne Var. Silný vietor vtedy rozdúchal plamene, ktoré sa podľa tamojšieho prefekta Simona Babreho šírili „rýchlejšie než cválajúci kôň“.
V sobotu ráno však už nehlásil žiadny nový posun frontu požiaru. Išlo o najnovší zo série požiarov, ktoré v regióne Var len v priebehu júla spustošili celkovo 5600 hektárov pôdy.
Na iných miestach Francúzska, konkrétne vo Fontainebleau pri Paríži, zničil požiar v polovici júla desatinu tamojšieho lesa zapísaného na zozname UNESCO.
Lesný požiar pri Bordeaux je najväčším v celej krajine od tragických požiarov v tom istom regióne z roku 1949, kedy zhorelo približne 50.000 hektárov, pripomína AFP. Celková rozloha vyhoreného územia vo Francúzsku od začiatku tohto roka – 92 000 hektárov – je podľa satelitných údajov Európskeho informačného systému o lesných požiaroch (EFFIS) najvyššia zaznamenaná plocha za uplynulých 20 rokov.