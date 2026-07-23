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Lesný požiar neďaleko Madridu si vynútil evakuáciu obyvateľov
Záchranné zložky uviedli, že v dôsledku šírenia požiaru bola nariadená evakuácia troch dedín nachádzajúcich sa v ohrozenej oblasti.
Autor TASR
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Madrid 22. júla (TASR) - Španielske úrady nariadili v stredu evakuáciu v niekoľkých okresoch v okolí mesta Toledo, ktoré sa nachádza južne od metropoly Madrid. Príčinou je rozsiahly lesný požiar, ktorý ohrozoval tamojšie obydlia, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
V dôsledku požiaru miestne úrady rozposielali obyvateľom dotknutých okresov telefonické tiesňové upozornenia.
Záchranné zložky uviedli, že v dôsledku šírenia požiaru bola nariadená evakuácia troch dedín nachádzajúcich sa v ohrozenej oblasti. Obyvatelia štvrtej obce majú až do odvolania zostať vo svojich domovoch a zavrieť okná i dvere.
Toledo sa nachádza 75 kilometrov južne od hlavného mesta Madrid, pripomína AFP. Nový požiar sa rozšíril v čase, keď stovky hasičov bojovali s ďalším rozsiahlym lesným požiarom, ktorý zdevastoval obrovské územie približne 100 kilometrov severne od španielskej metropoly.
V dôsledku požiaru miestne úrady rozposielali obyvateľom dotknutých okresov telefonické tiesňové upozornenia.
Záchranné zložky uviedli, že v dôsledku šírenia požiaru bola nariadená evakuácia troch dedín nachádzajúcich sa v ohrozenej oblasti. Obyvatelia štvrtej obce majú až do odvolania zostať vo svojich domovoch a zavrieť okná i dvere.
Toledo sa nachádza 75 kilometrov južne od hlavného mesta Madrid, pripomína AFP. Nový požiar sa rozšíril v čase, keď stovky hasičov bojovali s ďalším rozsiahlym lesným požiarom, ktorý zdevastoval obrovské územie približne 100 kilometrov severne od španielskej metropoly.