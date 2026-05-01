Lesný požiar pri turistickom meste: Evakuovali tisíce ľudí
Obzvlášť postihnutá je obec San Giuliano Terme v blízkosti vrchu Monte Faeta, pričom situácia sa v noci na piatok ešte zhoršila.
Autor TASR
Rím 1. mája (TASR) - V talianskom Toskánsku bolo viac ako 3500 ľudí evakuovaných zo svojich domovov v dôsledku lesného požiaru, ktorý naďalej zúri medzi mestami Pisa a Lucca. Upozornila na to agentúra DPA, informuje TASR.
Obzvlášť postihnutá je obec San Giuliano Terme v blízkosti vrchu Monte Faeta, pričom situácia sa v noci na piatok ešte zhoršila. DPA uvádza, že táto oblasť je obľúbenou turistickou destináciou.
Miestne úrady ešte vo štvrtok večer nariadili všetkým obyvateľom, aby región opustili. Prezident Toskánska Eugenio Giani situáciu označil za „veľmi zložitú“.
Požiar v oblasti vypukol pred niekoľkými dňami. Na mieste pôsobia desiatky záchranných zložiek, ktoré podporujú hasičské lietadlá a vrtuľníky. Na pomoc pri hasení požiaru boli nasadení aj vojaci.
Podľa miestnych úradov prácu pri hasení komplikuje vietor, ktorý plamene naďalej rozdúchava.
