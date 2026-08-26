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Lesný požiar pri Barcelone vyhnal obyvateľov zo svojich domovov
Ide o približne 25 obyvateľov štvrte na severe Barcelony, ktorých ohrozuje hustý dym.
Autor TASR
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Barcelona 26. augusta (TASR) - Španielske úrady v utorok nariadili pre lesný požiar evakuáciu obyvateľov mestskej časti Torre Baró na okraji Barcelony. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Ide o približne 25 obyvateľov štvrte na severe Barcelony, ktorých ohrozuje hustý dym. Ostatných obyvateľov štvrte Torre Baró, ako aj susednej štvrte Ciutat Meridiana úrady vyzvali, aby vo svojich domovoch neotvárali dvere a okná.
Požiar vypukol v utorok popoludní v pohorí Serra de Collserola. Do jeho hasenia bolo nasadených približne 160 hasičov a 12 hasičských lietadiel a vrtuľníkov. Plamene zatiaľ zničili približne 35 hektárov územia.
Požiar je najnovším z viacerých, ktoré v poslednom období zasiahli Španielsko. Európa v dôsledku horúceho a suchého leta čelí mimoriadne náročnej sezóne lesných požiarov.
Požiar v Torre Baró je už druhým požiarom v tejto oblasti za menej ako dva týždne. Odborníci poukazujú na klimatickú zmenu ako na faktor prispievajúci k častejším a intenzívnejším požiarom.
Ide o približne 25 obyvateľov štvrte na severe Barcelony, ktorých ohrozuje hustý dym. Ostatných obyvateľov štvrte Torre Baró, ako aj susednej štvrte Ciutat Meridiana úrady vyzvali, aby vo svojich domovoch neotvárali dvere a okná.
Požiar vypukol v utorok popoludní v pohorí Serra de Collserola. Do jeho hasenia bolo nasadených približne 160 hasičov a 12 hasičských lietadiel a vrtuľníkov. Plamene zatiaľ zničili približne 35 hektárov územia.
Požiar je najnovším z viacerých, ktoré v poslednom období zasiahli Španielsko. Európa v dôsledku horúceho a suchého leta čelí mimoriadne náročnej sezóne lesných požiarov.
Požiar v Torre Baró je už druhým požiarom v tejto oblasti za menej ako dva týždne. Odborníci poukazujú na klimatickú zmenu ako na faktor prispievajúci k častejším a intenzívnejším požiarom.