Lesný požiar pri Malibu sa nedarí dostať pod kontrolu

Malibu 11. decembra (TASR) - Vyše 1500 hasičov bojuje s lesným požiarom, ktorý sa už druhý deň šíri pri kalifornskom Malibu. Plamene zničili už niekoľko budov, v meste si vyžiadali rozsiahle evakuácie aj zatvorenie škôl, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Požiar, ktorý dostal pomenovanie Franklin, vypukol v noci na utorok miestneho času a v členitom kopcovitom teréne sa do stredy rozšíril na plochu s rozlohou vyše 1500 hektárov. Plamene zničili už prinajmenšom sedem stavieb a osem ďalších poškodili. Hasičom sa ich zatiaľ nedarí dostať pod kontrolu. Príčina požiaru dosiaľ nie je známa.



Národná meteorologická služba vydala už v utorok v zasiahnutej oblasti tzv. červenú výstrahu na "obzvlášť nebezpečnú situáciu". Výstraha zostala v platnosti aj v stredu, keďže sa v oblasti očakáva silný kalifornský vietor známy ako 'Santa Ana' či 'diabolský vietor' a tiež nízka vlhkosť vzduchu. Vietor by mal v priebehu dňa zoslabnúť, sucho však podľa meteorológov pretrvá.



V platnosti zostali aj utorňajšie nariadenia evakuácie platné pre časť tohto desaťtisícového pomerne malého, no prominentného prímorského mestečka, ktoré je domovom mnohých hollywoodskych celebrít. Stanica Sky News informuje, že svoj domov v Malibu musel opustiť napríklad aj hollywoodsky herec Dick Van Dyke, ktorý v piatok oslávi 99 rokov. Údajne sa evakuácia dotkla aj speváčky Cher.



Zatvorené zostali aj cesty vrátane diaľnice Pacific Coast Highway. Štátne školy zrušili na stredu a štvrtok výučbu. Požiar ohrozoval v utorok aj súkromnú kresťanskú univerzitu Pepperdine University, ktorá však v stredu informovala, že na budovách v jej campuse a okolí spôsobil len malé škody.