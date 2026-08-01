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Lesný požiar v Bavorsku sa hasičom zatiaľ nedarí dostať pod kontrolu
Požiar sa vymkol spod kotroly v dôsledku silného vetra , uviedol v piatok neskoro večer okresný úrad Amberg-Sulzbach.
Autor TASR
Mníchov 1. augusta (TASR) - Lesný požiar vypukol neďaleko bavoského mesta Freudenberg v Hornom Falcku. Do boja s ním nasadili približne 330 záchranárov a hasičov, zatiaľ sa ho však nepodarilo dostať pod kontrolu, informuje TASR podľa sobotňajšej správy agentúry DPA a nemeckého denníka Bild.
Požiar sa vymkol spod kotroly v dôsledku silného vetra , uviedol v piatok neskoro večer okresný úrad Amberg-Sulzbach. Náročný terén tiež zapríčinil, že hasenie mohlo prebiehať iba pozemnou cestou a pešo, pričom situáciu navyše komplikovala búrka.
Miestny úrad požiarnej inšpekcie vyzval verejnosť, aby sa oblasti vyhýbala. Obyvateľov varovali pred samotným ohňom, ale aj pred zadymením ovzdušia.
Úrady miestnym obyvateľom odporučili, aby nechali zatvorené okná a dvere, vypli klimatizáciu aj vetracie systémy a sledovali miestny rozhlas pre ďalšie informácie.
O tom, či sa požiar podarí úplne dostať pod kontrolu, alebo sa opäť stane neovládateľným, rozhodne počasie, konštatoval Bild. „Nemá byť až tak horúco a dokonca by malo trochu pršať. Ak nám však počasie nepomôže, zásah sa môže predĺžiť ešte o niekoľko dní,“ citoval denník okresného hasičského riaditeľa Christofa Strobla.
Požiar sa vymkol spod kotroly v dôsledku silného vetra , uviedol v piatok neskoro večer okresný úrad Amberg-Sulzbach. Náročný terén tiež zapríčinil, že hasenie mohlo prebiehať iba pozemnou cestou a pešo, pričom situáciu navyše komplikovala búrka.
Miestny úrad požiarnej inšpekcie vyzval verejnosť, aby sa oblasti vyhýbala. Obyvateľov varovali pred samotným ohňom, ale aj pred zadymením ovzdušia.
Úrady miestnym obyvateľom odporučili, aby nechali zatvorené okná a dvere, vypli klimatizáciu aj vetracie systémy a sledovali miestny rozhlas pre ďalšie informácie.
O tom, či sa požiar podarí úplne dostať pod kontrolu, alebo sa opäť stane neovládateľným, rozhodne počasie, konštatoval Bild. „Nemá byť až tak horúco a dokonca by malo trochu pršať. Ak nám však počasie nepomôže, zásah sa môže predĺžiť ešte o niekoľko dní,“ citoval denník okresného hasičského riaditeľa Christofa Strobla.