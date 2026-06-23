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LESNÝ POŽIAR V GRÉCKU: Časť diaľnice uzavreli kvôli dymu

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Záchranné zložky nasadili vyše 100 hasičov, 11 hasičských lietadiel a tri vrtuľníky na boj s požiarom, ktorý v pondelok popoludní horel v blízkosti obce Akraifnia, približne 130 kilometrov od Atén.

Autor TASR
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Atény 23. júna (TASR) - Dym z rozsiahleho lesného požiaru viedol v pondelok k uzavretiu časti kľúčovej diaľnice spájajúcej Atény na juhu so Solúnom na severe Grécka, informoval grécky denník Kathimerini. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Záchranné zložky nasadili vyše 100 hasičov, 11 hasičských lietadiel a tri vrtuľníky na boj s požiarom, ktorý v pondelok popoludní horel v blízkosti obce Akraifnia, približne 130 kilometrov severne od Atén.

Išlo o druhý veľký lesný požiar v Grécku od začiatku roka. V sobotu zasiahol veľký lesný požiar ostrov Eubója, ktorý leží neďaleko gréckej pevniny.

Grécki meteorológovia varovali pred silným vetrom, ktorý je typický pre toto ročné obdobie, a vyzvali ľudí, aby boli opatrní pri zakladaní ohňov, pretože plamene sa môžu rýchlo šíriť.
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