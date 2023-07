Lesný požiar v Kanade spálil tento rok 100.000 štvorcových kilometrov

Montreal 15. júla (TASR) – Lesné požiare, ktoré už niekoľko mesiacov vyčíňajú v Kanade, zničili dosiaľ celkovo 100.000 štvorcových kilometrov lesa a ďalších porastov. Vyplýva to zo sobotňajších údajov kanadskej vlády, informuje TASR podľa agentúr DPA a AFP.



Pre severoamerickú krajinu ide o rekordnú veľkosť plochy spálenej požiarmi, ktorá zodpovedá približne rozlohe Islandu. Smutné číslo však podľa vlády v ďalších týždňoch porastie.



V Kanade v sobotu evidovali viac ako 900 aktívnych lesných požiarov, a to vo všetkých provinciách. Od januára ich v krajine vypuklo vyše 4000. Evakuovať v ich dôsledku museli viac než 150.000 ľudí.



Veľkú časť Kanady sužuje vážne sucho po mesiacoch podpriemerných zrážok a vyšších teplôt.



Väčšinu požiarov musia úrady vzhľadom na ich rozsah a početnosť nechať horieť, píše AFP. Nastávajú prevažne v lesoch ďaleko od obývaných oblastí, napriek tomu však majú vážne následky pre životné prostredie. Dym sa tiež šíri do veľkých vzdialeností, nedávno pokryl aj mestá na severe USA.



Dosiaľ najväčšiu plochu porastov v Kanade zničili požiare v roku 1989, keď to bolo 73.000 štvorcových kilometrov, no v priebehu celého roka.