Lesný požiar v New Jersey podnietil evakuácie i zatvorenie diaľnice

New York 23. apríla (TASR) - Približne 3000 obyvateľov amerického štátu New Jersey evakuovali z dôvodu rýchlo sa šíriaceho lesného požiaru, ktorý už spálil vyše 34 kilometrov štvorcových porastov a ohrozuje stovky stavieb. Oznámil to tamojší hasičský zbor, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a AP.



Požiar zúriaci v okrese Ocean County bol o 22.30 h miestneho času (04.30 h SELČ) lokalizovaný na desať percent, informovali hasiči na sociálnej sieti X. V tom čase horel na ploche 3440 hektárov, pričom za dve hodiny sa rozšíril na viac ako dvojnásobok.



Hasičský zbor okrem toho informoval, že do akcie bolo nasadených „množstvo“ hasičov i záchranárov vrátane hasičských áut, buldozérov. Príčina požiaru sa podľa hasičov vyšetruje.



Miestne médiá uviedli, že požiar vypukol v rozsiahlom pobrežnom ekosystéme známom ako Pine Barrens, ktorý je jednou z najväčších chránených oblastí na východnom pobreží USA. V New Jersey platí od marca výstraha pred suchým počasím.



Ide o druhý veľký požiar v regióne za menej ako týždeň, uvádza AP. Horí neďaleko farmy alpák, ktorá však informovala, že jej majetok nie je v ohrození a všetky zvieratá sú v bezpečí.



V dôsledku požiaru sa bez prúdu ocitlo zhruba 25.000 odberateľov, uviedla energetická spoločnosť Jersey Central Power & Light. Uzavreli tiež časť diaľnice Garden State Parkway, ktorá je jednou z hlavných ciest prechádzajúcich týmto štátom. Prístrešky pre evakuovaných obyvateľov zriadili na stredných školách. Dosiaľ v súvislosti z požiarom nehlásili nijakých zranených.



Ocean County, ležiaci južne od New Yorku, je obľúbenou destináciou, ktorá je súčasťou pobrežného regiónu Jersey Shore a nachádzajú sa v nej viaceré vyhľadávané atrakcie, ako napríklad zábavný park Six Flags.