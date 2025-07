Lesný požiar v Sasku sa rozšíril i do Brandenburska, situácia je vážna

Drážďany 3. júla (TASR) - Lesný požiar na bývalom vojenskom cvičisku v nemeckej spolkovej krajine Sasko sa výrazne rozšíril, informovali v stredu miestne úrady. Plamene už zasiahli aj susednú spolkovú krajinu Brandenbursko, kde sa nachádza hlavné mesto Berlín. Na mieste zasahuje vyše dvesto hasičov. Situácia je považovaná za mimoriadne nebezpečnú. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



„Spolu so saskou krajinskou políciou sa v súčasnosti zvažuje nasadenie hasičských vrtuľníkov vzhľadom na výskyt nevybuchnutej munície v oblasti požiaru,“ uviedli v stredu neskoro večer tamojšie úrady.



Plocha postihnutá požiarom sa desaťnásobne zväčšila, uviedol Raiko Riedel, zástupca veliteľa hasičského zboru v saskej obci Zeithain. Požiar podľa neho zasiahol približne 600 hektárov územia. Jeho rýchlemu šíreniu napomáha suchý porast spolu so slabším vetrom. Niekoľko obcí muselo byť evakuovaných.



Brandenburský minister vnútra René Wilke zároveň oznámil, že požiar prekročil hranice do Brandenburska. Pri zásahu v tejto spolkovej krajine utrpeli vážne zranenia dvaja hasiči. „Požiar eskaloval,“ povedal člen brandenburského protipožiarneho zboru Raimund Engel a dodal, že oheň sa rozšíril na celej ploche vresoviska.



Podľa hovorcu hasičského zboru požiar vypukol v utorok 1. júla popoludní v blízkosti miesta určeného na likvidáciu munície. Terén je náročný kvôli riziku detonácie nevybuchnutej munície na bývalom vojenskom cvičisku.



Oblasť Gohrischheide je už niekoľko desaťročí prírodnou rezerváciou, je domovom ohrozených vtákov hniezdiacich v Sasku a v minulosti ju postihlo niekoľko požiarov. V júni 2022 sa tamojší požiar stal najväčším lesným požiarom v Sasku za posledných 30 rokov a spôsobil škody za milióny eur. O rok neskôr vypukol ďalší požiar, ktorého hasenie trvalo niekoľko dní. V oboch prípadoch bolo podozrenie, že ich príčinou bolo podpaľačstvo.