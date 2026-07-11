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VIDEO: Lesný požiar v Španielsku: Zničil už 6600 hektárov
Lesný požiar v Španielsku: Zničil už 6600 hektárov
Autor TASR
Almería 11. júla (TASR) - Rozsiahly lesný požiar na juhu Španielska si doteraz vyžiadal najmenej 12 mŕtvych a osem zranených. Od štvrtka spálil približne 6600 hektárov územia, pričom úrady naďalej pátrajú po 23 nezvestných osobách. Podmienky na hasenie plameňov sa však zlepšili, uviedli v sobotu regionálne úrady. TASR informuje na základe správ agentúry AFP a televízie RTVE.
„Situácia sa počas noci zlepšila a poveternostné podmienky nám umožňujú začať deň s lepšími vyhliadkami ako včera. Dnes je prvý deň, keď budeme môcť proti požiaru zasiahnuť priamo. Doteraz nám poveternostné podmienky a správanie sa ohňa umožňovali pracovať iba defenzívne,“ uviedol Antonio Sanz, minister pre mimoriadne situácie autonómneho regiónu Andalúzia.
Požiar vypukol vo štvrtok popoludní v obci Los Gallardos neďaleko mesta Almería a rýchlo sa rozšíril do okolitej turistickej oblasti. Väčšinu obetí tvoria podľa predbežných informácií pravdepodobne cudzinci. Z ohrozených oblastí muselo byť evakuovaných približne 1405 ľudí.
„Situácia sa počas noci zlepšila a poveternostné podmienky nám umožňujú začať deň s lepšími vyhliadkami ako včera. Dnes je prvý deň, keď budeme môcť proti požiaru zasiahnuť priamo. Doteraz nám poveternostné podmienky a správanie sa ohňa umožňovali pracovať iba defenzívne,“ uviedol Antonio Sanz, minister pre mimoriadne situácie autonómneho regiónu Andalúzia.
Požiar vypukol vo štvrtok popoludní v obci Los Gallardos neďaleko mesta Almería a rýchlo sa rozšíril do okolitej turistickej oblasti. Väčšinu obetí tvoria podľa predbežných informácií pravdepodobne cudzinci. Z ohrozených oblastí muselo byť evakuovaných približne 1405 ľudí.
The devastating wildfire in the Almería province of southeastern Spain has left at least 11 people dead, up to 8 injured, and 19 others missing— Visegrád 24 (@visegrad24) July 10, 2026
Multiple victims were discovered trapped inside burnt-out vehicles while trying to flee. pic.twitter.com/4oZbqweCqp