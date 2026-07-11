Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 11. júl 2026Meniny má Milota
< sekcia Zahraničie

VIDEO: Lesný požiar v Španielsku: Zničil už 6600 hektárov

.
Príslušníci španielskych vojenských záchranárskych zložiek hasia horiacu vegetáciu v blízkosti lesného požiaru pri španielskom meste Los Gallardos 10. júla 2026. Foto: TASR/AP

Lesný požiar v Španielsku: Zničil už 6600 hektárov

Autor TASR
Almería 11. júla (TASR) - Rozsiahly lesný požiar na juhu Španielska si doteraz vyžiadal najmenej 12 mŕtvych a osem zranených. Od štvrtka spálil približne 6600 hektárov územia, pričom úrady naďalej pátrajú po 23 nezvestných osobách. Podmienky na hasenie plameňov sa však zlepšili, uviedli v sobotu regionálne úrady. TASR informuje na základe správ agentúry AFP a televízie RTVE.

„Situácia sa počas noci zlepšila a poveternostné podmienky nám umožňujú začať deň s lepšími vyhliadkami ako včera. Dnes je prvý deň, keď budeme môcť proti požiaru zasiahnuť priamo. Doteraz nám poveternostné podmienky a správanie sa ohňa umožňovali pracovať iba defenzívne,“ uviedol Antonio Sanz, minister pre mimoriadne situácie autonómneho regiónu Andalúzia.

Požiar vypukol vo štvrtok popoludní v obci Los Gallardos neďaleko mesta Almería a rýchlo sa rozšíril do okolitej turistickej oblasti. Väčšinu obetí tvoria podľa predbežných informácií pravdepodobne cudzinci. Z ohrozených oblastí muselo byť evakuovaných približne 1405 ľudí.

.

Neprehliadnite

Program štvrťfinále MS v noci zo soboty 11. na nedeľu 12. júla

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Napodobní júl horúčavy z júna?

Veľvyslanec Kmec odovzdal poverovacie listiny talianskemu prezidentovi

Premiér očakáva, že komunálne voľby vyhrajú najmä nezávislí kandidáti