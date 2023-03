Lesný požiar v Španielsku zničil už 3000 hektárov lesa

Madrid 24. marca (TASR) - Prvému lesnému požiaru tejto sezóny v Španielsku padlo za obeť už viac ako 3000 hektárov lesa. Evakuovaných muselo byť asi 1500 ľudí, informovali v piatok úrady autonómneho spoločenstva Valencia.



Španielsky premiér Pedro Sánchez na tlačovej konferencii v Bruseli uviedol, že tieto požiare sú "ďalším dôkazom klimatickej núdze, ktorú ľudstvo prežíva a ktorá postihuje a pustoší najmä krajiny, ako je tá naša", uviedla agentúra Reuters.



Podľa Európskeho informačného systému o lesných požiaroch v Španielsku vlani 493 požiarov zničilo rekordných 307.000 hektárov pôdy, dopĺňa TASR.



Do hasenia požiaru pri obci Villanueva de Viver bolo v noci na piatok a v piatok nasadených viac ako 500 hasičov podporovaných 18 lietadlami a vrtuľníkmi. Predstaviteľka regionálnej samosprávy Gabriela Bravová uviedla, že záchranné služby evakuovali osem obcí. V oblasti podľa nej fúka silný vietor a prevládajú prakticky letné teploty, čo by mohlo ohniská horenia znovu aktivovať.



V správe Európskej komisie (EK) z marca sa konštatuje nedostatok zrážok a vyššie teploty počas zimy, ako je obvyklé – preto boli pre južné Španielsko, Francúzsko, Írsko, Britániu, severné Taliansko, Grécko a niektoré časti východnej Európy vydané varovania pred suchom.



EK varovala, že nedostatočné zásoby vody môžu ovplyvniť strategické odvetvia vrátane poľnohospodárstva a výroby elektrickej energie.



Napríklad produkcia olivového oleja v Európskej únii v rokoch 2022 – 23 klesne podľa oficiálnych odhadov o polovicu v porovnaní s predchádzajúcou sezónou, a to najmä v dôsledku poklesu produkcie v Španielsku spôsobeného suchom. Sucho zasiahlo aj produkciu v poľnohospodárstve v Portugalsku a Taliansku.