Lesný požiar v Toskánsku: polícia obvinila dvoch záhradníkov
Obaja obvinení boli podľa úradov otrasení následkami požiaru, ktorý spôsobili.
Autor TASR
Rím 3. mája (TASR) – V súvislosti s rozsiahlym lesným požiarom v Toskánsku talianska polícia obvinila dvoch záhradníkov z mesta Lucca. Ide o dvoch mužov vo veku okolo 50 rokov s dlhoročnou praxou v odbore. Pre založenie lesného požiaru z nedbanlivosti im hrozí až desať rokov väzenia, informovali v nedeľu agentúra APA a web denníka La Nazione.
Obvinení podľa vlastných vyjadrení 28. apríla po prácach v olivovom háji v kopcoch Santa Maria del Giudice v Lucce podpálili kopu orezaných konárov v blízkosti lesa. Z miesta odišli neskoro popoludní presvedčení, že plamene uhasili.
Podľa doterajších zistení práve z tohto ohniska vznikol požiar, ktorý sa najprv rozšíril v podrastoch a následne sa vplyvom silného severovýchodného vetra rýchlo preniesol do korún stromov.
Obaja obvinení boli podľa úradov otrasení následkami požiaru, ktorý spôsobili. Polícia ich najprv vypočula ako svedkov, neskôr však boli formálne obvinení. Prípad vyšetruje prokuratúra v meste Lucca.
Rozsiahly lesný požiar, ktorý už niekoľko dní sužuje horu Monte Faeta v Toskánsku na hranici provincií Lucca a Pisa, zničil približne 710 hektárov lesa. Z pôvodne evakuovaných 3500 ľudí sa 120 stále nemôže vrátiť do svojich domovov, uviedli miestne úrady.
Požiarny front – teda pásmo, kde aktívne horí požiar a kde sa oheň šíri v teréne – dosiahol maximálnu dĺžku približne 20 kilometrov, v sobotu sa však skrátil na asi tri kilometre. Do hasenia bolo zapojených približne 240 ľudí, tri hasičské lietadlá a dva vrtuľníky. Hasiči naďalej likvidujú jednotlivé ohniská. Hasenie stále komplikuje silný vietor s meniacim sa smerom.
