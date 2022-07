V juhoafrickom Lesotho budú parlamentné voľby začiatkom októbra

Maseru 20. júla (TASR) - Lesotho oznámilo, že v tejto vnútrozemskej juhoafrickej krajine sa 7. októbra uskutočnia parlamentné voľby. TASR správu prevzala od tlačovej agentúry AFP.



Dátum 7. októbra bol uvedený v proklamácii podpísanej kráľom Letsiem III. a v samostatnom oznámení, ktoré vydal šéf volebnej komisie krajiny Mpaiphele Maqutu. Obe boli datované 19. júla, ale zverejnili ich až v stredu. Výsledky sa majú zverejniť deň po voľbách.



Lesotho je kráľovstvo s viac ako 2,2 miliónmi obyvateľov, ktorého územie obklopuje Juhoafrická republika. Krajina trpí nestabilitou a zasahovaním armády do politiky.



Kráľ Letsie III. minulý týždeň rozpustil parlament, ktorému sa nepodarilo schváliť volebnú reformu a ukončiť politickú nestabilitu. Podľa návrhu zákona napríklad poslanci nemohli meniť stranícku príslušnosť počas prvých troch rokov svojho mandátu.



Takisto by vymenovali kráľa za veliteľa ozbrojených síl, čo malo zabrániť politickým lídrom zasahovať do bezpečnostných služieb. Podľa stále platného systému volia zákonodarcovia do čela vlády premiéra, ktorý zvyčajne pochádza zo strany s väčšinou v 120-člennom parlamente.



V rokoch 2012 až 2017 sa v Lesothe konali troje voľby, ktoré vyústili do vzniku rôznorodých koalícií a politických turbulencií. Za posledných desať rokov sa žiaden premiér nedokázal udržať v kresle počas celého päťročného funkčného obdobia.



Predposledný premiér Thomas Thabane musel v roku 2020 odstúpiť po tom, ako bol dva dni pred inauguráciou obvinený z najatia nájomných vrahov, ktorí mali zabiť jeho odlúčenú manželku. Jeho nástupcom sa stal vtedajší minister financií Moeketsi Majoro.