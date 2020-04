Lesotho predĺžilo do 5. mája zákaz vychádzania, nakazených tam dosiaľ

Maseru 22. apríla (TASR) – Lesotho, malá vnútrozemská krajina na juhu Afriky, včera oznámila, že do 5. mája, a teda o 14 dní, predlžuje pôvodne trojtýždňový zákaz vychádzania zavedený pre pandémiu koronavírusu SARS-CoV-2. Tamojšia vláda sa tak rozhodla aj napriek tomu, že v krajine dosiaľ nezaznamenali žiaden prípad nákazy, informuje agentúra AFP.



"Počas tohto obdobia vláda zaobstará pre zdravotnícke zariadenia špecializované vybavenie ako kyslíkové ventilátory, monitory pre pacientov a ochranné oblečenie," povedal premiér Thomas Thabane v televíznom prejave k občanom.



Lesotho zaviedlo koncom marca celodenný zákaz vychádzania, s výnimkou nákupu základných potrieb či liekov a návštev lekára, pre obavy, že nákaza by sa do tejto krajiny mohla rozšíriť z Juhoafrickej republiky (JAR), ktorá je jeho jediným susedom - obklopuje ho zo všetkých strán.



Práve v JAR totiž evidujú 3465 prípadov nákazy koronavírusom, čo je v rámci celej Afriky najvyšší počet. Lesothské kráľovstvo je jednou z mála krajín na svete a vôbec jedinou v južnej Afrike, z ktorej nijakého infikovaného dosiaľ nehlásili. AFP však v tejto súvislosti upozorňuje na to, že Lesotho na testovanie na koronavírus nemá kapacitu.



Premiér Thabane uviedol, že dvojtýždňové predĺženie zákazu vychádzania úrady využijú práve na vykonanie veľkého počtu testov v nemocniciach a iných rizikových oblastiach.



Z Lesotha prišla skôr v utorok aj iná správa, ktorú si všimli zahraničné médiá a agentúry. Tamojšieho ministra polície Lehlohonola Moramotseho totiž zatkli pre porušenie obmedzení prijatých v súvislosti s pandémiou koronavírusu.



Ministra zatkli v pondelok po tom, ako si vonku kupoval alkohol, pričom na miesto sa priviezol vládnym vozidlom, uviedol podľa agentúry DPA policajný hovorca Mpiti Mopeli.



Nákup alkoholu je v Lesohte zakázaný v súvislosti s obmedzeniami a zákazom vychádzania, na ktorých držiavanie dohliada práve samotný Moramotse prostredníctvom svojho úradu.



Moramotseho, ktorý vlastní v hlavnom meste Maseru obchod s alkoholom, predviedli v pondelok neskoro večer na výsluch. Noc strávil za mrežami a v utorok predstúpil pred súd. Následne ho prepustili na kauciu. Pred súd by sa mal v súvislosti so vznesenými obvineniami opäť dostaviť 20. mája.