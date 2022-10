Podnikateľ Matekane zvíťazil v parlamentných voľbách v Lesotho

Maseru 11. októbra (TASR) - Strana lesothského podnikateľa Sama Matekaneho zvíťazila v piatkových parlamentných voľbách v 56 zo 120 volebných obvodov tejto africkej krajiny. Vyplýva to z výsledkov, ktoré v pondelok oznámila ústredná volebná komisia.



TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AP.



Obyvatelia si v piatok volili všetkých 120 poslancov dolnej komory parlamentu. Matekanemu (64) sa nepodarilo získať absolútnu väčšinu hlasov a bude musieť hľadať koaličných partnerov.



Tento podnikateľ počas predvolebnej kampane zdôrazňoval, že jeho strana Revolution for Prosperity (Revolúcia pre prosperitu) musí vládnuť sama, aby mohla naplno uskutočniť svoj program. Ten má Lesothu pomôcť riešiť chudobu, vysokú nezamestnanosť a kriminalitu.



Matekane je podnikateľ, ktorý vlastní spoločnosti v oblasti dopravy a stavebníctva. V prípade zvolenia za premiéra je však podľa svojich slov ochotný vzdať sa kontroly nad svojím podnikaním, aby sa tak vyhol konfliktu záujmov.



Stranu Revolution for Prosperity založil Matekane v marci. Podporujú ju najmä mladí voliči, ktorí žiadajú zmenu.



Lesotho je kráľovstvo s viac ako 2,2 miliónmi obyvateľov, ktorého územie obklopuje Juhoafrická republika (JAR). Krajina trpí nestabilitou a zasahovaním armády do politiky.



Krajina v júli oznámila, že parlamentné voľby sa uskutočnia 7. októbra. Tento dátum bol uvedený v proklamácii podpísanej kráľom Letsiem III. a v samostatnom oznámení, ktoré vydal šéf volebnej komisie krajiny Mpaiphele Maqutu.