Lesothský premiér Thomas Thabane rezignoval

Maseru 19. mája (TASR) - Lesothský premiér Thomas Thabane po mesiacoch politickej krízy odstúpil v utorok z funkcie. Thabaneho od začiatku roka spájajú z vraždou bývalej manželky, informovala agentúra AFP.



"Predstupujem pred vás, aby som oznámil, že hoci práca, ktorú ste mi zverili, ešte nie je hotová, nadišiel čas odstúpiť a odísť z úradu," vyhlásil Thabane v televíznom prejave.



Podľa denníka The New York Times Thabane ešte v pondelok odovzdal svoju rezignáciu kráľovi. Platnosť nadobudne v stredu.



Thabaneho na premiérskej stoličke nahradí doterajší minister financií, 58-ročný Moeketsi Majoro.



Thabaneho bývalú manželku Lipolelo zastrelili v júni 2017 krátko pred tým, ako sa Thabane ujal postu predsedu vlády na druhé funkčné obdobie.



V tom období už manželia viedli dlhodobý rozvodový spor, pričom premiér mal vzťah so svojou súčasnou ženou Maesaiah. Obe ženy bojovali na súde o to, ktorá z nich má byť legitímnou prvou dámou. Sudca nakoniec rozhodol v prospech Lipolelo Thabaneovej.



Začiatkom januára sa v prípade objavili nové dôkazy. Bol zverejnený list šéfa policajného zboru, v ktorom sa uvádza, že v záznamoch komunikácie zo dňa spáchania zločinu vyšetrovatelia zachytili telefónne číslo predsedu vlády.



Z vraždy je zatiaľ obvinená Maesaiah, ktorú zatkli po tom, čo na krátky čas v januári ušla do Juhoafrickej republiky spolu s hovorcom premiéra. Maesaiah aj Thomas obvinenia odmietajú.