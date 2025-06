Let balónom mal tragický koniec: Pilot zahynul a zranilo sa 19 ľudí

Istanbul 15. júna (TASR) — Pri nehode teplovzdušného balóna zahynul v nedeľu v strednom Turecku jeho pilot a zranenia utrpelo 19 indonézskych turistov, uviedli tamojšie úrady. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Incident podľa vyhlásenia úradu guvernéra provincie Aksaray spôsobila náhla zmena vetra. Zranených turistov previezli do nemocnice.



Štátna agentúra Anadolu Ajansi informovala, že tvrdé pristátie mal v nedeľu ráno ďalší teplovzdušný balón, ktorý vzlietol z rovnakého miesta v Ihlarskom údolí. Pri tejto nehode utrpelo ľahké zranenia 12 indických turistov, ktorých takisto previezli do nemocnice.



Lety teplovzdušným balónom patria medzi obľúbené turistické atrakcie v strednom Turecka. Za najväčšie lákadlá sa považuje oblasť Kapadócia. Tá leží asi 300 kilometrov južne od tureckého hlavného mesta Ankara a je známa skalnými útvarmi pripomínajúcimi komíny či chrámami vytesanými do skál. Región navštívi ročne asi milión turistov.