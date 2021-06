Let do vesmíru s Jeffom Bezosom vydražili za 28 miliónov dolárov

Mys Canaveral 12. júna (TASR) - Let do vesmíru s najbohatším človekom planéty Jeffom Bezosom v sobotu vydražili za 28 miliónov dolárov. Meno víťaza on-line aukcie o miesto v posádke vesmírnej lode New Shepard spoločnosti Blue Origin oznámia až neskôr, informovala agentúra AP.



Prvý vesmírny let spoločnosti Blue Origin, ktorá patrí Bezosovi, sa uskutoční 20. júla. Zúčastní sa na ňom samotný Jeff Bezos spolu so svojím bratom Markom.



Tretie miesto na palube kozmickej lode New Shepard ponúkla spoločnosť do internetovej aukcie, do ktorej sa zaregistrovalo viac ako 7500 uchádzačov zo 159 krajín. Na sobotňajšej dražbe sa zúčastnilo len viac ako 20 záujemcov, ktorí ponúkli najvyššie sumy.



Zvíťazil doposiaľ neznámy záujemca, ktorý za vesmírny "výlet" zaplatí 28 miliónov dolárov (23 miliónov eur). Jeho totožnosť by mala byť oznámená o niekoľko týždňov.



Vydraženú sumu dostane vzdelávacia nadácia Blue Origin's Club for the Future, ktorá propaguje vedecký výskum a technológie medzi mladými ľuďmi.



Let by mal trvať len približne desať minút, ktorých štyri minúty strávi posádka vo vesmírnom priestore vo výške viac ako 100 kilometrov nad povrchom Zeme. Účastníci letu, ktorý odštartuje z púšte v Texase, budú mať možnosť pocítiť bezváhový stav a sledovať zakrivenie Zeme. Modul s posádkou sa napokon vráti na Zem a pristáť za pomoci troch veľkých padákov.



Spoločnosť Blue Origin doposiaľ uskutočnila 15 testovacích bezposádkových letov. Na júlovom lete s Bezosom, jeho bratom a výhercom sobotňajšej aukcie by sa mal zúčastniť ešte štvrtý, doposiaľ neznámy vesmírny turista.