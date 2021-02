Let lode Cygnus k ISS je poctou matematičke Katherine Johnsonovej

Cape Canaveral 21. februára (TASR) - Nosná raketa Antares s nákladnou loďou Cygnus v sobotu úspešne odštartovala z ostrova Wallops ležiacom v Atlantickom oceáne a patriacom do amerického štátu Virgínia.



Loď Cygnus spoločnosti Northrop Grumman má dodať na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) asi 3,7 tony nákladu: potraviny, predmety základnej potreby, vybavenie stanice a prístroje pre vedecký výskum, informovala agentúra AP.



Kapsula Cygnus - nazvaná tentoraz S.S. Katherine Johnson po matematičke amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) - by sa mala dostať k ISS v pondelok. Jej štart sa uskutočnil v deň 59. výročia štartu astronauta Johna Glenna. Johnsonová zomrela takmer presne na deň pred rokom vo veku 101 rokov, dodala AP.



Johnsonovej ručné prepočty - vrátane výpočtov trajektórií, štartovacích okien a trás núdzového návratu - prispeli k úspešnosti letu z 20. februára 1962, keď sa Glenn stal prvým Američanom, ktorý trikrát obletel Zem, a to na palube kozmickej lode Friendship 7.



Príspevok Johnsonovej a ďalších žien tmavej pleti k úspechu Glennovho letu boli zobrazené vo filme Skryté čísla z roku 2017.



Cygnus dopraví na ISS už druhý náklad pre posádku v priebehu necelého týždňa. Ruská nákladná loď tam tento týždeň okrem iného priviezla aj jablká a pomaranče, čo si v tvíte pochvaľoval najmä japonský astronaut Soiči Noguči.



Noguči a ďalších šesť amerických a ruských členov posádky môžu po spojení ISS s loďou Cygnus očakávať ďalšie jablká, ale aj paradajky, orechy, údeného lososa, syry parmezán i čedar, ako aj karamelky a kokosové plátky.