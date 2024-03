Let megarakety Starship spoločnosti SpaceX sa tiež skončil neúspechom

Dallas 14. marca (TASR) – Tretí let superťažkej nosnej rakety Starship spoločnosti SpaceX sa pre problémy so spojením tiež skončil neúspechom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA a televízie CNN.



Raketa absolvovala približne hodinový testovací let, po ktorom mala pristáť v Indickom oceáne. Letový tím však po opätovnom vstupe rakety do atmosféry súčasne stratil spojenie s dvomi komunikačnými systémami – satelitmi Starlink zaisťujúcimi internetové spojenie a sústavou geostacionárnych družíc TDRSS zodpovedných za sledovanie rakety a odovzdávanie údajov.



"Tím sa rozhodol, že raketa je stratená, dnes preto do oceánu nepristane," vyhlásil počas živého prenosu Dan Huot z tlačového oddelenia spoločnosti SpaceX. "Napriek tomu je úžasné vidieť, o koľko ďalej sme sa tentoraz posunuli."



Spoločnosť SpaceX bežne označuje zlyhania svojich rakiet počas testovacích letov za normálne s tým, že ide o príležitosť na zber dôležitých údajov, ktoré inžinierom umožnia rakety vyladiť a vylepšiť.



Raketa odštartovala o 8.25 h miestneho času (14.25 h SEČ) z kozmodrómu spoločnosti SpaceX na juhovýchode Texasu.



Pri prvej skúške raketa explodovala na pokyn riaditeľa spoločnosti SpaceX Elona Muska pre vážne technické problémy, pri druhej v dôsledku zlyhania systému na vypúšťanie tekutého kyslíka. Musk tvrdí, že vypustenie kyslíka bolo potrebné pre absenciu nákladu a výbuch by nenastal, ak by loď náklad niesla.



Starship je dosiaľ najväčším a najvýkonnejším raketovým systémom, aký bol kedy postavený. Zohráva kľúčovú úlohu nielen v plánoch amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) pri doprave astronautov na Mesiac, ale aj v plánoch Muska na kolonizáciu Marsu.