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Let spoločnosti American Airlines museli odkloniť
Podľa leteckých expertov bolo lietadlo vo vzduchu už približne tri hodiny, keď sa piloti pre lekársku pohotovosť na palube rozhodli odkloniť let do Dublinu.
Autor TASR
Rím/Dublin 27. júla (TASR) - Lietadlo Boeing 787-9 Dreamliner spoločnosti American Airlines na trase z talianskej metropoly Rím do Philadelphie v sobotu núdzovo pristálo v írskom hlavnom meste Dublin po tom, čo sa väčšina posádky začala sťažovať na zdravotné problémy. TASR o tom informuje podľa pondelkovej správy agentúry APA.
Podľa leteckých expertov bolo lietadlo vo vzduchu už približne tri hodiny, keď sa piloti pre lekársku pohotovosť na palube rozhodli odkloniť let do Dublinu.
Ako informovala talianska tlačová agentúra ANSA, šiesti z deviatich palubných sprievodcov sa necítili dobre a sťažovali sa na závraty, ako aj na ďalšie zdravotné ťažkosti. Letecká spoločnosť American Airlines pre odborný portál Simple Flying uviedla, že na palube bol zaznamenaný neobvyklý zápach.
Po pristátí zasiahnutých členov posádky a jedného cestujúceho vyšetril zdravotnícky personál. Let odštartoval v sobotu okolo 12.40 h miestneho času v Ríme a po približne deviatich hodinách letu mal podľa letového plánu pristáť vo Philadelphii. Príčina incidentu je v súčasnosti predmetom vyšetrovania, dodáva APA.
Podľa leteckých expertov bolo lietadlo vo vzduchu už približne tri hodiny, keď sa piloti pre lekársku pohotovosť na palube rozhodli odkloniť let do Dublinu.
Ako informovala talianska tlačová agentúra ANSA, šiesti z deviatich palubných sprievodcov sa necítili dobre a sťažovali sa na závraty, ako aj na ďalšie zdravotné ťažkosti. Letecká spoločnosť American Airlines pre odborný portál Simple Flying uviedla, že na palube bol zaznamenaný neobvyklý zápach.
Po pristátí zasiahnutých členov posádky a jedného cestujúceho vyšetril zdravotnícky personál. Let odštartoval v sobotu okolo 12.40 h miestneho času v Ríme a po približne deviatich hodinách letu mal podľa letového plánu pristáť vo Philadelphii. Príčina incidentu je v súčasnosti predmetom vyšetrovania, dodáva APA.