Let Wizz Airu z Craiovy do Londýna prerušili, dymilo sa v kabíne

Budapešť 25. augusta (TASR) - Airbus A320 patriaci nízkonákladovej leteckej spoločnosti Wizz Air smerujúci z rumunskej Craiovy do Londýna prerušil v nedeľu ráno let pre šíriaci sa dym v kabíne pre cestujúcich a pristál na budapeštianskom Medzinárodnom letisku Ferenca Liszta. Podľa servera airportal.hu dvom členom posádky prišlo nevoľno, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Incident spôsobila porucha klimatizačného systému. Piloti, ktorý budapeštianskemu riadeniu leteckej prevádzky nahlásili nevoľnosť dvoch osôb, sa pre pristátie v maďarskom hlavnom meste rozhodli v oblasti nad mestom Kecskemét. Lietadlo v Budapešti pristálo o 6.11 h.



Letecká spoločnosť umiestnila pasažierov do tranzitnej zóny a poskytla im vodu, uviedol pre server Wizz Air. Let napokon pokračoval v ceste do Veľkej Británie o 9.51 h. Dotknutý airbus má vyše 12 rokov a je jedným z najstarších vo flotile leteckej spoločnosti, dodal server.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)