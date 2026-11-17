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Letecká doprava v USA sa takmer vrátila do normálu
Išlo o najdlhšie celoštátne zastavenie odletov od teroristických útokov z 11. septembra 2001.
Autor TASR
Washington 17. novembra (TASR) – Letecká doprava v Spojených štátoch sa v pondelok vrátila takmer do normálu po tom, ako technická porucha cez uplynulý víkend spôsobila bezprecedentné zastavenie odletov a tisíce cestujúcich uviazli na letiskách. Kým v pondelok zrušili najmenej 350 letov do USA, z krajiny alebo v rámci nej, minulý piatok ich bolo po nariadení o zastavení odletov približne 9200, vyplýva z údajov portálu FlightAware citovaných agentúrou AFP.
Americký prezident Donald Trump v pondelok pred odletom na návštevu Číny pripísal výpadok zastaranej a pokazenej infraštruktúre a predchádzajúcej administratíve. Podľa neho sa vláda už dva roky snaží získať peniaze na opravu systému. Zodpovednosť za financovanie presunul na Kongres.
Podľa denníka The Wall Street Journal sa preťažilo zastarané sieťové zariadenie v Arkansase a možno aj v Texase. Následkom bola porucha komunikácie, ktorá zasiahla 17 z 22 hlavných stredísk riadenia letovej prevádzky v USA.
Išlo o najdlhšie celoštátne zastavenie odletov od teroristických útokov z 11. septembra 2001.
Výpadok spôsobil problémy v celej leteckej doprave: lietadlá zostali na letiskách, kde neboli potrebné, a posádky dosiahli limity povoleného pracovného času.
Medzičasom letecká spoločnosť United Airlines v pondelok oznámila aj vlastný rozsiahly technický výpadok, ktorý nakrátko spomalil odlety.
Americká administratíva zdôraznila, že počas piatkového výpadku nebola ohrozená bezpečnosť a nešlo o kybernetický útok. Minister dopravy Sean Duffy uviedol, že zlyhal zastaraný systém, ktorý bol preťažený. Zároveň odmietol výzvy na svoje odstúpenie.
Federálny úrad pre letectvo (FAA) uviedol, že celoštátne zastavenie odletov nariadil z preventívnych dôvodov. Počas výpadku zostali niektoré rádiové frekvencie a radarové systémy funkčné, vďaka čomu riadiaci letovej prevádzky mohli naďalej komunikovať s lietadlami a sledovať ich pohyb.
Zákaz odletov zrušili v piatok o 20:15 h miestneho času (v sobotu o 01:15 h SEČ) - po približne štyroch hodinách. Obnova bežnej prevádzky však pokračovala aj v pondelok, keďže bolo potrebné presunúť nesprávne rozmiestnené lietadlá a posádky a zabezpečiť náhradné lety pre tisíce cestujúcich.
Duffy v piatok vyzval Kongres, aby na modernizáciu systému riadenia letovej prevádzky vyčlenil 50 miliárd dolárov (približne 43,5 miliardy eur). Začiatkom týždňa pritom žiadal viac ako 30 miliárd dolárov.
K poslednému veľkému výpadku v americkej leteckej doprave došlo v januári 2023, keď porucha komunikačného systému na zverejňovanie bezpečnostných upozornení pre pilotov viedla k zastaveniu všetkých odletov v krajine. FAA vtedy za príčinu označil poškodený databázový súbor. Odlety boli pozastavené necelé dve hodiny.
Americký prezident Donald Trump v pondelok pred odletom na návštevu Číny pripísal výpadok zastaranej a pokazenej infraštruktúre a predchádzajúcej administratíve. Podľa neho sa vláda už dva roky snaží získať peniaze na opravu systému. Zodpovednosť za financovanie presunul na Kongres.
Podľa denníka The Wall Street Journal sa preťažilo zastarané sieťové zariadenie v Arkansase a možno aj v Texase. Následkom bola porucha komunikácie, ktorá zasiahla 17 z 22 hlavných stredísk riadenia letovej prevádzky v USA.
Išlo o najdlhšie celoštátne zastavenie odletov od teroristických útokov z 11. septembra 2001.
Výpadok spôsobil problémy v celej leteckej doprave: lietadlá zostali na letiskách, kde neboli potrebné, a posádky dosiahli limity povoleného pracovného času.
Medzičasom letecká spoločnosť United Airlines v pondelok oznámila aj vlastný rozsiahly technický výpadok, ktorý nakrátko spomalil odlety.
Americká administratíva zdôraznila, že počas piatkového výpadku nebola ohrozená bezpečnosť a nešlo o kybernetický útok. Minister dopravy Sean Duffy uviedol, že zlyhal zastaraný systém, ktorý bol preťažený. Zároveň odmietol výzvy na svoje odstúpenie.
Federálny úrad pre letectvo (FAA) uviedol, že celoštátne zastavenie odletov nariadil z preventívnych dôvodov. Počas výpadku zostali niektoré rádiové frekvencie a radarové systémy funkčné, vďaka čomu riadiaci letovej prevádzky mohli naďalej komunikovať s lietadlami a sledovať ich pohyb.
Zákaz odletov zrušili v piatok o 20:15 h miestneho času (v sobotu o 01:15 h SEČ) - po približne štyroch hodinách. Obnova bežnej prevádzky však pokračovala aj v pondelok, keďže bolo potrebné presunúť nesprávne rozmiestnené lietadlá a posádky a zabezpečiť náhradné lety pre tisíce cestujúcich.
Duffy v piatok vyzval Kongres, aby na modernizáciu systému riadenia letovej prevádzky vyčlenil 50 miliárd dolárov (približne 43,5 miliardy eur). Začiatkom týždňa pritom žiadal viac ako 30 miliárd dolárov.
K poslednému veľkému výpadku v americkej leteckej doprave došlo v januári 2023, keď porucha komunikačného systému na zverejňovanie bezpečnostných upozornení pre pilotov viedla k zastaveniu všetkých odletov v krajine. FAA vtedy za príčinu označil poškodený databázový súbor. Odlety boli pozastavené necelé dve hodiny.