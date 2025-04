LETECKÁ HAVÁRIA: V New Yorku havarovalo lietadlo so šiestimi ľuďmi

New York 14. apríla (TASR) - V americkom štáte New York havarovalo malé lietadlo so šiestimi ľuďmi, informovali v nedeľu miestne úrady a média. Denník The New York Times s odvolaním sa na člena rodiny jedného s pasažierov informoval, že nehodu nikto neprežil. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.



Vyšetrovanie nehody v meste Copake na východe New Yorku vedie Národný úrad pre bezpečnosť dopravy (NTSB). Lietadlo Mitsubishi MU-2B-40 sa v sobotu popoludní zrútilo do poľa asi 16 kilometrov od miestneho letiska Columbia County, uviedol tamojší predstaviteľ Todd Inman.



Obeťami by mali byť Michael Grodd, neurochirurg a pilot lietadla, jeho manželka lekárka Joy Sainiová, ich dve deti a partneri detí, píše The New York Times. Rodina podľa denníka lietadlom cestovala na oslavu 25. narodenín a na sviatku Pesach.



Inman poznamenal, že lietadlo počas pádu poškodené nebolo, no potom sa po náraze „stlačilo, ohlo a vrylo sa do zeme“. Pred haváriou sa viditeľnosť v oblasti znížila, dodal Inman. NTSB zatiaľ neurčila príčinu havárie. Grodd bol však údajne skúsený pilot.