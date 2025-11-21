< sekcia Zahraničie
VIDEO: Šou v Dubaji sa zmenila na tragédiu, zrútila sa stíhačka
Lietadlo havarovalo o približne 14.10 miestneho času (11.10 h SEČ), keď vykonávalo predvádzací let pre dav ľudí, ktorí sledovali dianie z tribúny.
Autor TASR
Dubaj 21. novembra (TASR) - Na leteckej šou v Dubaji v Spojených arabských emirátoch sa v piatok zrútilo ľahké indické stíhacie lietadlo HAL Tédžas. Jeho pilot zahynul, potvrdili indické vzdušné sily aj dubajská štátna mediálna agentúra. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.
Stroj podľa záberov zo sociálnych sietí pred pádom spravil nízky obrat a klesal vysokou rýchlosťou, pri náraze sa zmenil na ohnivú guľu. Z miesta nehody na medzinárodnom letisku Ál Maktúma sa vzniesol čierny dym.
„Indické vzdušné sily hlboko ľutujú stratu ľudského života a v tejto smutnej chvíli stoja pevne po boku pozostalých,“ uvádza sa vo vyhlásení letectva.
Príčinu nehody, ku ktorej došlo v posledných deň najväčšej leteckej šou na Blízkom východe, má zistiť vyšetrovacia komisia. Ide o druhú známu haváriu stíhacieho lietadla HAL Tédžas, ktoré je kľúčové pre snahy Indie modernizovať svoju leteckú flotilu pozostávajúcu prevažne z ruských a bývalých sovietskych stíhačiek. Prvá nehoda sa stala minulý rok počas cvičenia v Indii, pilot sa vtedy bezpečne katapultoval, pripomenula agentúra Reuters.
BREAKING: An Indian Tejas fighter jet crashed during an aerial display at the Dubai Air Show. pic.twitter.com/TvwUoe3juh— Clash Report (@clashreport) November 21, 2025