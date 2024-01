Letecká správa ponechá všetky lietadlá Boeing 737 MAX 9 mimo prevádzky

Washington 13. januára (TASR) - Americká Federálna letecká správa (FAA) oznámila, že všetky lietadlá typu 737 MAX 9 ponechá mimo prevádzky, kým výrobca Boeing neposkytne ďalšie údaje po tom, čo z lietadla tohto typu spoločnosti Alaska Airlines odpadla minulý týždeň počas letu výplň núdzového východu. TASR správu prevzala v sobotu od agentúry AFP.



"V záujme bezpečnosti amerických cestujúcich FAA ponechá (lietadlá) Boeing 737-9 MAX uzemnené, kým sa nevykoná rozsiahla kontrola a údržba a nepreskúmajú sa údaje z inšpekcií," uvádza sa v piatkovom vyhlásení FAA.



Letecká spoločnosť Alaska Airlines po incidente pozastavila všetky lety svojich lietadiel Boeing 737 MAX 9 do tejto soboty. V piatok však oznámila, že zákaz predlžuje, uvádza agentúra DPA.



Počas letu 1282 spoločnosti Alaska Airlines 5. januára sa z lietadla tohto typu uvoľnil panel vypĺňajúci núdzový východ. Stalo sa tak nad americkým štátom Oregon vo výške asi päť kilometrov, pričom panel dopadol na zadný dvor súkromného domu. Pilotom sa podarilo s lietadlom núdzovo pristáť a nikomu sa nič vážne nestalo.



Šéf Boeingu Dave Calhoun tento týždeň priznal zodpovednosť firmy za incident Alaska Airlines a prisľúbil, že spoločnosť sa k tomu postaví so "všetkou transparentnosťou".



FAA predtým nariadila prešetrenie incidentu aj procesov kontroly kvality u výrobcu lietadiel Boeing. "K tomuto incidentu nemalo nikdy dôjsť a už ani nikdy nesmie," uviedla FAA.



Dodala tiež, že pred schválením výrobcom navrhovaných pokynov na kontrolu a údržbu potrebuje od spoločnosti Boeing ďalšie informácie. Tieto plány neschváli až do preskúmania úvodného kola inšpekcií, uviedla. Zároveň dodala, že ju "povzbudili" veľmi vyčerpávajúce pokynu Boingu týkajúce sa inšpekcie a údržby.