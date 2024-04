Letecká správa USA preveruje tvrdenia o chybách na boeingoch

New York 10. apríla (TASR) - Americká Federálna letecká správa (FAA) vyšetruje tvrdenia inžiniera lietadiel americkej spoločnosti Boeing Sama Salehpoura, ktorý tvrdí, že lietadlá modelu 787 Dreamliner majú montážne chyby a nie sú bezpečné. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AP.



Jeho právnici obviňujú firmu z toho, že uprednostňuje zisk pred bezpečnosťou a že sa mu pomstila "nedobrovoľným" preradením do programu 777 po tom, ako vyjadril obavy o bezpečnosť lietadiel. Počas práce v programe Boeing 777 poukázal na ďalšie problémy, za ktoré mu podľa jeho právnikov pohrozili výpoveďou.



Federálna letecká správa potvrdila spustenie vyšetrovania po tom, čo denník The New York Times zverejnil článok s tvrdeniami Salehpoura, ktorý pre spoločnosť Boeing pracoval viac ako desať rokov.



Právničky Debra Katzová a Lisa Banksová sa vyjadrili, že firma uprednostnila čo najskoršie uvedenie lietadiel na trh a nedbala na podložené obavy týkajúce sa takmer 1500 kusov lietadiel. Spoločnosť všetky obvinenia odmieta.



Boeing je pod drobnohľadom od januárového incidentu, pri ktorom muselo núdzovo pristáť lietadlo 737 MAX 9, pretože mu odpadol bočný panel vypĺňajúci jeden z východov.



Hovorkyňa amerického demokratického senátora Richarda Blumenthala povedala, že vyšetrovací výbor Senátu už naplánoval na 17. apríla vypočúvanie o dodržiavaní bezpečnostných noriem vo firme Boeing.



"Dobrovoľné nahlasovanie bez strachu z odvety je kľúčovou súčasťou leteckej bezpečnosti," uviedla Federálna letecká správa.



Salehpour tvrdí, že Boeing zjednodušil niektoré montážne procesy, v dôsledku čoho vznikli príliš veľké medzery medzi jednotlivými časťami lietadla. To podľa neho môže viesť k rýchlemu opotrebeniu materiálu a prípadne až spôsobiť nehodu.