< sekcia Zahraničie
Letecké nešťastie pri hlavnom meste Južného Sudánu má 14 obetí
Autor TASR
Džuba 27. apríla (TASR) - V Južnom Sudáne neďaleko hlavného mesta Džuba sa v pondelok zrútilo malé lietadlo. Pri nehode zahynulo všetkých 13 cestujúcich a pilot, uviedli miestni predstavitelia. TASR o tom píše podľa správ agentúr AFP a AP.
Lietadlo typu Cessna odletelo z medzinárodného letiska v Džube o 07.15 h SELČ a havarovalo o približne 20 kilometrov ďalej, pričom nikto na palube neprežil, uviedol vo vyhlásení úrad civilného letectva krajiny.
Úrad ďalej uviedol, že podľa prvotných správ sa lietadlo zrútilo v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré spôsobili zníženú viditeľnosť.
Medzi obeťami bolo 12 štátnych príslušníkov Južného Sudánu a dvaja Keňania.
„Všetky telá boli spálené na nepoznanie,“ uviedol člen záchranárskeho tímu OSN vyslaného na miesto nehody, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity.
V Južnom Sudáne sú časté letecké havárie pripisované preťaženiu prostriedkov a nepriaznivému počasiu. V januári 2025 zahynulo pri havárii lietadla v severnej časti krajiny dvadsať ľudí. V roku 2021 pri zrútení nákladného lietadla prevážajúceho palivo pre Svetový potravinový program (WFP) zomrelo päť ľudí.
Táto africká krajina získala nezávislosť v roku 2011, no o dva roky neskôr sa v nej začala občianska vojna, pričom dodnes ju sužujú extrémna chudoba a korupcia.
