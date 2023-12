Letecké nešťastie v Nepále spôsobila chyba pilotov

Káthmandu 28. decembra (TASR) - Haváriu lietadla, pri ktorej začiatkom roka zahynulo v Nepále 72 ľudí, spôsobila chyba pilotov. Tí omylom nastavili nesprávny uhol vrtúľ, čím lietadlo náhle stratilo vztlak aj rýchlosť a zakrátko sa zrútilo. Vyplýva to zo správy vyšetrovacej komisie zverejnenej vo štvrtok, informuje agentúra Reuters.



Lietadlo ATR 72 aerolínii Yeti Airlines smerovalo 15. januára z nepálskej metropoly Káthmandu do mesta Pokhará. Malo pristáť na letisku, ktoré otvorili len dva týždne predtým. Tesne pred pristátím sa však lietadlo zrútilo do rokliny rieky Seti a vzbĺklo.



Na palube sa nachádzalo 72 ľudí vrátane vrátane dvoch malých detí, štyroch členov posádky a 15 cudzincov. Toto najtragickejšie letecké nešťastie v Nepále za posledné tri desaťročia nikto neprežil.



Nepálska vláda na zistenie príčin nehody ustanovila vyšetrovaciu komisiu. Jej závery vo štvrtok predstavil letecký inžinier Dipak Prasad Bastola. Podľa neho v dôsledku nedostatočnej informovanosti a absencie štandardných postupov piloti lietadla omylom zatiahli páku, ktorou nasmerovali listy vrtúľ rovnobežne s prúdom vzduchu namiesto toho, aby použili páku na ovládanie klapiek.



Motory tak prešli na voľnobeh a prestali produkovať ťah. "Lietadlo zo zotrvačnosti letelo ešte 49 sekúnd a napokon dopadlo na zem," povedal pre agentúru Reuters.



Od roku 2000 zahynulo v Nepále pri haváriách lietadiel alebo vrtuľníkov takmer 350 ľudí. Európska únia zakázala nepálskym leteckým spoločnostiam využívať svoj vzdušný priestor od roku 2013. Tento krok zdôvodnila obavami o bezpečnosť.