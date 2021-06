Medzi Nemeckom a Ruskom opäť obnovili premávanie lietadiel

Berlín/Moskva 3. júna (TASR) - Letecké spojenie medzi Nemeckom a Ruskom bolo v stredu večer obnovené. Stalo sa tak po tom, ako si obe krajiny prestali navzájom blokovať lety pre situáciu súvisiacu s pozastavením preletov európskych aerolínií nad Bieloruskom, informovala agentúra AFP.



Letecké spoločnosti oboch krajín obnovenie spojenia potvrdili. "Všetko je v poriadku, dostali sme všetky povolenia," uviedol riaditeľ ruskej leteckej spoločnosti Aeroflot.



Hovorkyňa nemeckej spoločnosti Lufthansa tiež potvrdila, že "lety do Moskvy a Petrohradu budú odbavené podľa plánu".



K zablokovaniu letov medzi krajinami došlo po tom, ako Rusko v stredu nevydalo včas povolenia pre lety spoločnosti Lufthansa, ktoré mali letieť z Nemecka do Ruska.



"Na základe princípu vzájomnosti spolkový letecký úrad následne nevydával ďalšie povolenia pre lety prevádzkované ruskými aerolíniami do doby, kým povolenia nevydá ruská strana," uviedlo nemecké ministerstvo dopravy.



Minulý týždeň ruská strana nevydala povolenie pre lety do Ruska niekoľkým európskym aerolíniám, ktoré z dôvodu naliehania Európske únie zmenili trasy letov tak, aby sa vyhli bieloruskému vzdušnému priestoru. Podľa Moskvy tieto povolenia neboli vydané z "technických dôvodov".



Európska únia sa na minulotýždňovom summite rozhodla zakázať lety bieloruských aerolínií do EÚ a vyzvala letecké spoločnosti so sídlom v Únii, aby nelietali cez bieloruský vzdušný priestor. Dôvodom je zadržanie opozičného novinára a aktivistu Ramana Prataseviča na letisku v Minsku, kam nútene presmerovali let spoločnosti Ryanair z Atén do Vilniusu.