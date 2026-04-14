Utorok 14. apríl 2026
Letecké spoločnosti kritizujú problémy po zavedení EES na letiskách

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Cestujúcim sa odporúča, aby na letiská prichádzali s dostatočným predstihom pred cestou.

Autor TASR
Brusel 14. apríla (TASR) - Skupina leteckých spoločností požiadala Európsku komisiu a členské štáty EÚ, aby zabezpečili dodatočnú flexibilitu pre fungovanie schengenského systému vstupu a výstupu (Entry/Exit System - EES). Počas víkendu po jeho úplnom zavedení 10. apríla nastal podľa nich cestovný „chaos“, tvorili sa rady trvajúce až tri hodiny a uviaznutí cestujúci zmeškali svoje lety. TASR o tom píše podľa webu Euronews.

Cestujúcim sa odporúča, aby na letiská prichádzali s dostatočným predstihom pred cestou. Napriek tomu bol piatkový prvý deň plnej prevádzky EES „poznačený narušeniami dopravy cestujúcich, meškaniami a zmeškanými letmi“, uvádza sa v spoločnom vyhlásení organizácií ACI EUROPE a Airlines for Europe (A4E). Obe už predtým varovali pred problémami spojenými so zavádzaním EES a tvrdia, že tieto obavy sa teraz naplnili.

EES sa vzťahuje na cestujúcich z krajín mimo EÚ vrátane Spojeného kráľovstva vstupujúcich do schengenského priestoru na krátkodobé pobyty do 90 dní a nahrádza manuálne pečiatkovanie pasov digitálnymi záznamami o vstupoch, výstupoch a odmietnutiach vstupu. Zároveň zhromažďuje biometrické údaje, ako sú snímky tváre a odtlačky prstov, spolu s údajmi z pasu.

Organizácie dodali, že hoci podporujú celkový cieľ EES - posilnenie bezpečnosti hraníc -, „nesmie to znamenať pretrvávajúce a opakujúce sa prerušenia cestovania“.

„Jediným uskutočniteľným riešením je, aby Európska komisia povolila úplné alebo čiastočné pozastavenie systému EES do konca leta, ak je to potrebné,“ uviedla A4E.

Z milánskeho letiska Linate malo v nedeľu lietadlom spoločnosti Easyjet do Manchestru vo Veľkej Británii letieť 156 cestujúcich. Po hodinách čakania v radoch nastúpilo iba 34 pasažierov, uviedol denník The Independent. Na náhradnú dopravu museli vynaložiť ďalšie peniaze a stráviť na ceste ďalší deň.

Hovorca spoločnosti EasyJet pre BBC povedal, že zdržania na hraniciach spôsobené zavedením systému EES sú neprijateľné.

„Naďalej naliehavo žiadame pohraničné orgány, aby zabezpečili plné a efektívne využívanie povolených možností tak dlho, ako bude potrebné, kým bude implementovaný EES, aby sa predišlo týmto neprijateľným zdržaniam na hraniciach pre našich zákazníkov,“ uvádza sa vo vyhlásení.
.

