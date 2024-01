Spoločnosti odhalili počas prehliadok lietadiel 737 MAX 9 nedostatky

Washington 9. januára (TASR) – Letecké spoločnosti United Airlines a Alaska Airlines odhalili počas servisných prehliadok lietadiel Boeing 737 MAX 9 nedostatky a uvoľnené súčiastky. Vyplýva to z pondelkového vyhlásenia oboch spoločností. TASR informuje na základe správ agentúry AFP.



"Odhalili sme prípady, ktoré zrejme súvisia s problémami pri inštalácií panelu (do otvoru nepoužívaného únikového východu) – napríklad skrutky, ktoré bolo potrebné ešte dotiahnuť," uviedla spoločnosť United Airlines vo vyhlásení. Podobné vyhlásenie vydala aj spoločnosť Alaska Airlines.



Servisné prehliadky nariadil americký Federálny úrad pre kontrolu leteckej dopravy (FAA) po núdzovom pristátí lietadla v americkom štáte Oregon v noci na sobotu. Stroju tesne po štarte odpadol podobný panel. To spôsobilo náhly pokles tlaku v kabíne lietadla a aktiváciu kyslíkových masiek. Pilotom sa však podarilo pristáť a niekoľko cestujúcich utrpelo len ľahké zranenia.



Obe uvedené spoločnosti spoločne prevádzkujú väčšinu lietadiel tohto typu, ktoré sa v súčasnosti vo svete používajú. FAA po incidente lietadlám používajúcim takýto panel zakázal prevádzku až do vykonania servisných prehliadok.



Spoločnosť Boeing v decembri vyzvala letecké spoločnosti, aby vykonali ďalšie kontroly systému smerového kormidla. Dôvodom bola skrutka, na ktorej chýbala matica objavená počas bežnej prehliadky, píše AFP.