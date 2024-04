Letecké spoločnosti v reakcii na útok v Iráne menili trasy letov

Teherán 19. apríla (TASR) - Najmenej dve letecké spoločnosti v piatok narýchlo zmenili trasy svojich lietadiel po uzavretí iránskeho vzdušného priestoru. Irán uzavrel časť svojho vzdušného priestoru a niektoré letiská v reakcii na nočný útok, za ktorým podľa amerických médií stojí Izrael. Lietadlá boli presmerované na iné letiská alebo sa vrátili na miesto odletu, informovala agentúra Reuters s odvolaním na webstránku na sledovanie letovej prevádzky Flightradar24.



Irán v reakcii na útok dočasne uzavrel letiská v Teheráne a mestách Širáz a Isfahán. Letecká spoločnosť Flydubai ešte pred ich znovuotvorením uviedla, že ruší piatkové lety do Iránu. Dodala, že jedno z jej lietadiel, ktoré smerovalo do tejto krajiny, sa vrátilo do Dubaja.



Let spoločnosti Iran Air z Ríma do Teheránu bol v noci na piatok presmerovaný do tureckej Ankary, vyplýva z údajov na webe Flightradar24.



Spoločnosti Emirates, Turkish Air, Wizz Air Abu Dhabi a Belavia krátko po útoku pokračovali v letoch cez časti iránskeho vzdušného priestoru, ktoré neboli uzavreté.



Mnohé západné a ázijské aerolínie sa vyhýbali Iránu už pred nočným útokom, ktorý prišiel niekoľko dní po iránskom raketovom a dronovom údere na Izrael.



Nemecká spoločnosť Lufthansa v stredu predĺžila pozastavenie svojich letov do Teheránu do konca mesiaca, pretože v regióne pretrvávajú bezpečnostné obavy.



Austrálske aerolínie Qantas Airways minulý víkend uviedli, že v dôsledku obáv z bezpečnostnej situácie na Blízkom východe zmenili trasu letov medzi Perthom a Londýnom a pridali zastávku na doplnenie paliva v Singapure, aby sa ich lietadlá vyhli iránskemu vzdušnému priestoru.