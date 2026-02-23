Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Letecké spoločnosti zrušili desiatky letov do Mexika

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Po zabití drogového bossa boli niekoľko hodín zablokované desiatky ciest s horiaci­mi vozidlami, čo je taktika používaná kartelmi na skomplikovanie vojenských operácií.

Autor TASR
Washington 22. februára (TASR) - Americké a kanadské spoločnosti zrušili v nedeľu desiatky letov do niektorých častí Mexika po vypuknutí násilností súvisiacich so zabitím drogového šéfa Nemesia Rubéna Osegueru Cervantesa. TASR o tom píše na základe správ agentúr AFP a AP.

Narkobaróna známeho aj ako „El Mencho“ postrelili bezpečnostné zložky, keď sa ho snažili zadržať v štáte Jalisco na západnom pobreží krajiny a pri prevoze do nemocnice zomrel. Špeciálne jednotky zabili aj šiestich členov gangu a ďalších dvoch zadržali.

Po zabití drogového bossa boli niekoľko hodín zablokované desiatky ciest s horiaci­mi vozidlami, čo je taktika používaná kartelmi na skomplikovanie vojenských operácií. Na sociálnych sieťach sa šírili videá, na ktorých bolo vidieť dym stúpajúci nad turistickým letoviskom Puerto Vallarta alebo ľudí utekajúcich v panike po letisku v Guadalajare, hlavnom meste štátu Jalisco.

Prezidentka Claudia Sheinbaumová preto vyzvala obyvateľov, aby zachovali pokoj a uviedla, že centrálna vláda koordinuje svoje kroky so štátnymi úradmi.

Letecká spoločnosť Air Canada oznámila pozastavenie letov do mesta Puerto Vallarta „pre pretrvávajúcu bezpečnostnú situáciu“ a cestujúcim neodporúčala chodiť na letisko. K rovnakému kroku pristúpili aj americkí dopravcovia Alaska, United a Southwest Airlines.

Kanadské veľvyslanectvo v Mexiku svojim občanom v Puerto Vallarta odporučilo, aby nevychádzali von. Ministerstvo zahraničných vecí USA zase varovalo Američanov nachádzajúcich sa v štátoch Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero a Nuevo León, aby zostali na bezpečných miestach.

Mexická armáda vo vyhlásení uviedla, že raziu proti Oseguerovi urobila vojenská rozviedka aj s „doplnkovými spravodajskými informáciami“ od amerických úradov. Nemenovaný predstaviteľ ozbrojených síl USA pre televíziu CBS potvrdil, že americká armáda pri zásahu zohrala úlohu, ale zdôraznil, že „ide o mexickú vojenskú operáciu, takže úspech je ich“.

Kartel Jalisco Nueva Generación, ktorý 59-ročný Oseguera viedol, patrí k najsilnejším a najrýchlejšie rastúcim zločineckým organizáciám v Mexiku. Vláda Spojených štátov ho vlani vo februári označila za zahraničnú teroristickú organizáciu. Kartel je známy mimoriadnym násilím a útokmi na armádu, pričom využíva aj drony s výbušninami a kladie míny.

Oseguerov zločinecký syndikát je podľa úradov nadnárodnou organizáciou s prepojeniami až v Číne či Austrálii. Okrem výroby fentanylu a metamfetamínov ho obviňujú z vydierania, prevádzania migrantov, krádeže ropy a obchodu so zbraňami. Podľa amerických úradov patrí k hlavným dodávateľom kokaínu do USA.
