Leteckú dopravu nad Kanárskymi ostrovmi prerušila tropická búrka

Madrid 25. september (TASR) - Španielsky štátny prevádzkovateľ letísk Aena v nedeľu zastavil väčšinu letov cez Kanárske ostrovy. Blíži sa k nim tropická búrka Hermine, ktorá do obľúbenej dovolenkovej destinácie priniesla silný vietor a výdatné dažde. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.



Na letiskách na ostrovoch Tenerife, La Palma, El Hierro, Lanzarote a La Gomera boli zrušené lety. Meteorologická agentúra Aemet až do nedeľnej polnoci vydala červené varovanie pre ostrovy Gran Canaria, La Palma a El Hierro.



Predseda regionálnej vlády Ángel Víctor Torres na tlačovej konferencii povedal, že búrka by sa mala priblížiť k ostrovom medzi 23.00 h v nedeľu a 11.00 h v pondelok. V pondelok budú preto preventívne zatvorené školy.



Očakávalo sa, že Hermine zasiahne Kanárske ostrovy ako tropická búrka, no v nedeľu ju americké Národné centrum pre hurikány preklasifikovala na tropickú tlakovú níž.