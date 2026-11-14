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LETECKÝ CHAOS V USA: Pre komunikačnú poruchu zrušili tisíce letov
Doprava by sa mala vrátiť do normálu do nedeľného večera, tvrdí Bedford.
Autor TASR
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Washington 14. novembra (TASR) - Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) oznámil, že prerušenie leteckej dopravy v dôsledku komunikačnej poruchy povedie do soboty k zrušeniu dokopy viac ako 16.000 letov. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a AP.
Riaditeľ FAA Bryan Bedford na tlačovej konferencii vyhlásil, že v piatok bolo zrušených 12.000 letov. „Predpokladáme, že zo 41.000 letov naplánovaných na dnes (na sobotu, pozn. TASR) bude pravdepodobne zrušených štyri až päťtisíc,“ doplnil.
Doprava by sa mala vrátiť do normálu do nedeľného večera, tvrdí Bedford. Letecké spoločnosti podľa neho budú mať v priebehu soboty stále meškania a budú rušiť lety, ale prisľúbil, že „to najhoršie máme za sebou“.
Minister dopravy USA Sean Duffy predtým uisťoval Američanov, že lietanie zostáva „bezpečné“. Zároveň však varoval pred ďalším rušením spojov, keďže letecké spoločnosti sa naďalej boria s problémami tisícok uviaznutých cestujúcich.
„Prevádzka sa dnes ráno pomaly vracia do normálu. Lietadlá opúšťajú stojiská, rolujú a vzlietajú a lietanie je bezpečné,“ uviedol Duffy na sociálnej sieti X. „Naďalej však budete svedkami určitých meškaní a rušenia letov, kým dopravcovia preplánujú spoje a presunú lietadlá a posádky tam, kde sú najviac potrebné,“ dodal.
Minister vnútornej bezpečnosti Markwayne Mullin v piatok odmietol špekulácie o koordinovanom kybernetickom útoku na Spojené štáty, ako aj akúkoľvek súvislosť s výpadkom služieb spoločnosti Microsoft, ktorý postihol systémy po celom svete.
Riaditeľ FAA Bryan Bedford na tlačovej konferencii vyhlásil, že v piatok bolo zrušených 12.000 letov. „Predpokladáme, že zo 41.000 letov naplánovaných na dnes (na sobotu, pozn. TASR) bude pravdepodobne zrušených štyri až päťtisíc,“ doplnil.
Doprava by sa mala vrátiť do normálu do nedeľného večera, tvrdí Bedford. Letecké spoločnosti podľa neho budú mať v priebehu soboty stále meškania a budú rušiť lety, ale prisľúbil, že „to najhoršie máme za sebou“.
Minister dopravy USA Sean Duffy predtým uisťoval Američanov, že lietanie zostáva „bezpečné“. Zároveň však varoval pred ďalším rušením spojov, keďže letecké spoločnosti sa naďalej boria s problémami tisícok uviaznutých cestujúcich.
„Prevádzka sa dnes ráno pomaly vracia do normálu. Lietadlá opúšťajú stojiská, rolujú a vzlietajú a lietanie je bezpečné,“ uviedol Duffy na sociálnej sieti X. „Naďalej však budete svedkami určitých meškaní a rušenia letov, kým dopravcovia preplánujú spoje a presunú lietadlá a posádky tam, kde sú najviac potrebné,“ dodal.
Minister vnútornej bezpečnosti Markwayne Mullin v piatok odmietol špekulácie o koordinovanom kybernetickom útoku na Spojené štáty, ako aj akúkoľvek súvislosť s výpadkom služieb spoločnosti Microsoft, ktorý postihol systémy po celom svete.