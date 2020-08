Letecký humanitárny most EÚ do Bejrútu poskytol lieky a vybavenie

Brusel 13. augusta (TASR) - Humanitárny letecký most do Libanonu sa podarilo uskutočniť vo štvrtok ráno Európskej únii, keď v Bejrúte zničenom ničivými výbuchmi pristálo lietadlo, ktoré prepravilo vyše 17 ton humanitárneho materiálu, liekov a lekárskeho vybavenia. Uviedla Európska komisia (EK).



Náklady na dopravu, podobne ako aj pri ostatných humanitárnych leteckých mostoch, boli v plnom rozsahu hradené Európskou komisiou. Finančné náklady na nákup liekov, lekárskeho vybavenia a humanitárnej pomoci znášali partneri Európskej únie - organizácia Lekári bez hraníc a Detský fond OSN (UNICEF).



Núdzová humanitárna podpora zabezpečí prístup k zdravotnej pomoci pre najzraniteľnejšie kategórie ľudí trpiacich po výbuchoch v Bejrúte a vystavených šíreniu pandémie nového typu koronavírusu po tom, ako výbuch zničil v libanonskej metropole väčšinu nemocničnej infraštruktúry.



"EÚ pokračuje v poskytovaní mimoriadnej pomoci Libanončanom. Letecký most zlepšil dodávky zdravotníckej techniky na podporu miestneho systému zdravotnej starostlivosti a prináša pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú," uviedol v správe pre médiá eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič.



Komisia spresnila, že nová humanitárna pomoc je súčasťou širšej reakcie Európskej únie na núdzovú situáciu, ktorá nastala po ničivých výbuchoch v Bejrúte.



V reakcii na zničenie mesta už 19 krajín Únie poskytlo pomoc v podobe špecializovaných pátracích a záchranných tímov, chemických jednotiek a lekárskych skupín. Pomoc, najmä v podobe lekárskeho vybavenia, EÚ poskytla aj prostredníctvom svojho mechanizmu v oblasti civilnej ochrany.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)